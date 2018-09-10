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DHA YURT - AĞABEYLERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİ GEREKÇESİYLE MARKETTEKİLERE KURŞUN YAĞDIRAN KARDEŞLER YAKALANDI (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:18 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Erbay- İlyas Furuncu kardeşler, ağabeyleri Coşkun Furuncu'yu mart ayında silahlı çatışmada öldürdüklerini öne sürdüğü kişilere markette kurşun yağdırdı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Erbay- İlyas Furuncu kardeşler, ağabeyleri Coşkun Furuncu'yu mart ayında silahlı çatışmada öldürdüklerini öne sürdüğü kişilere markette kurşun yağdırdı. 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Furuncu kardeşler, farklı şehirlerde yakalandı. Coşkun Furuncu'nun öldüğü silahlı çatışmanın ise güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Akyazı Ada Caddesi'nde, mart ayında, kasabın önünde çıkan silahlı çatışmada dükkan sahibi Coşkun Furuncu, ağır yaralandı. Furuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Silahlı çatışmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kardeşiyle birlikte dükkanın önünde bekleyen Coşkun Furuncu'nun karşıdaki otomobile doğru ateş ettiği görülüyor. Otomobildeki kişi ya da kişilerce ateş açılarak, karşılık verilmesiyle çatışmanın çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

2 KARDEŞ GÖZALTINDA

Coşkun Furuncu'nun kardeşleri Erbay- İlyas Furuncu, 29 Ağustos akşamı Akyazı Taşburun Mahallesi'nde, ağabeylerini öldürdüklerini öne sürdükleri kişiler içerideyken, markete silahlı saldırı düzenledi. Market sahibi Yunus Bilgin'in hayatını kaybettiği saldırıda 2 kişi de yaralandı. Saldırının ardından Furuncu kardeşler, olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu Erbay Furuncu'yu Çanakkale'de, İlyas Furuncu'yu ise kendisine yardım eden H.Ö. ile birlikte Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki restoranda yakaladı. Erbay- İlyas Furuncu kardeşler, gözaltına alındı.

6 TUTUKLAMA

Öte yandan Yunus Bilgin'in öldüğü markete yönelik silahlı saldırı için Furuncu kardeşlere yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş., S.B., H.Y, M.T., A.A. ve E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Mavi montlu olan Coşkun F. ile kardeşi dükkanın dışında görüntüsü
Yolda duran araçtan ateş açılıyor
Aracın arkasından ateş açılması

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)

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