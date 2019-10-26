DHA YURT BÜLTENİ-11 

TİM'DEN, SURİYE SINIRINA 35 TIR YARDIM Gaziantep'te Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' kampanyası çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan Kilis ve Şanlıurfa’daki bölgelere 35 TIR'lık yardım malzemesi gönderdi. TİM bahçesindeki törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İhracatçı Birlik Başkanları ve TİM üyeleri, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile gönüllüler katıldı. İçerisinde battaniye, halı, ayakkabı, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 35 TIR’lık insani yardım malzemesinin Türk Kızılay koordinasyonunda Kilis'in Göktaş, Ceritler, Karacaören köyleri ve Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 250 aileye dağıtılması hedefleniyor. Bu tür kuruluşların alanda olmasının devlet politikasını güçlendirdiğini ifade eden Vali Gül, "Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Kızılay'ın düzenlediği yardım TIR'larını uğurlama töreni için bir araya geldik. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde terörle mücadele etmek için Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı harekâtını başlattı. Devlet olarak bizim meselelere bakış açımız etnik ya da mezhepsel değil. Biz ilkeleri olan bir devletiz. Ve dünyada terörle mücadele eden ender ülkelerden bir tanesiyiz. Bizim için terörün mensubiyetinin kim olduğu önemli değil. Teröre, terör, teröriste, terörist olarak müdahale ederiz. Burada TİM ve Kızılay gibi kuruluşların alanda olması devletimizin politikasını daha da güçlendirmiş olur" dedi.

Bölgede tüm ihtiyaçların giderilmesi için çalıştıklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle ise, "Bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Türkiye 40 yıldır uğraştığı terörden kurtulma noktasına geldi. O açıdan kıymetli Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun bu kıymetli mücadelesinde yanında olmak ihracatçılar adına büyük onurdur. İnşallah rabbim onları başarıyla çıkaracaktır. Zaten işin sonu da gözüktü. Türkiye'nin dört bir tarafındaki temsilcilerimizle bilekte 'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' diyerek destek veriyoruz. Belediyelerimiz ve Kızılay çok destek verdi. Biz de ihracatçılar olarak bu gönül harekâtında buradayız. 35 TIR'la ihtiyaçların karşılanması için çocuklar için hediyeler getirdik. Burada olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz" diye konuştu. Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin bulunduğu TIR'lar bölgelere gönderilmek üzere uğurlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılarlar

- Davut Gül'ün konuşması

- İsmail Gülle'nin konuşması

- TIR'ların gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

======================= MOZART'IN 11 YAŞINDA BESTELEDİĞİ ESERİ AYNI YAŞTA ÇALDI Adana'da, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte sahneye çıkan İlyun Bürkev (11), Wolfgang Amadeus Mozart'ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu'ndan bir bölümü çaldı. İlyun Bürkev, 4 yaşından bu yana ilgilendiği piyano için 6 yaşında, bu konuda referans kurum olarak gösterilen The Associated Board of the Royal Schools of Music'e başladı. Çevrimiçi aldığı üç yıllık eğitimini takdir belgesiyle tamamlayan Bürkev, şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı'nda piyano bölümünde eğitimine devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında İspanya’nın Granada kentinde gerçekleşen 9'uncu Maria Herrero International Piano Competition’da birincilik ödülü alan Bürkev, aynı yarışmada tüm kategorilerde en iyi müzik kalite ödülü olan Special Prize for Musicality ödülünü de kazandı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok yarışmayı kazanan İlyun Bürkev, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ÇDSO ile sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 11 yaşındaki minik piyano virtüözü, ünlü besteci Mozart'ın aynı yaşta bestelediği Piyano Konçertosu'nun bir bölümünü şefliğini Dağhan Doğu'nun üstlendiği ÇDSO ile birlikte çaldı. Eserin son bulmasının ardından genç müzisyen Bürkev, salonu dolduran sanatseverlerce ayakta alkışlandı.

Görüntü Dökümü

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- İlyun Bürkev'in senfonideki gösterisi Haber:Gökhan KESKİNCİ-Kamera: ADANA, (DHA) ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 2 YIL HAPSE İTİRAZ ANTALYA'da, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan Aleyna Hatun Budanır'ın (17) ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan Kara (19), 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Şahimerdan Budanır, saanık Hakan Kara'nın 29 gün cezaevinde kaldığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos 2017 günü saat 08.00 sıralarında çıkıp, servise bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü Mahmut Y., iddiaya göre Aleyna Hatun'u yan yola girmeden ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza, Hakan Kara yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından babası Şahimerdan Budanır'ın onayıyla genç kızın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledildi.

Gözaltına alınan servis şoförü Mahmut Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü Hakan Kara tutuklandı. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın geçen duruşmasında Mahmut Y.'ye yönelik adli kontrol kaldırılırken, Hakan Kara tahliye edildi. KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ Davanın karar duruşmasına tutkusuz sanık Hakan Kara ile Aleyna Hatun Budanır'ın kardeşi Hilal ve babası Şahimerdan Budanır katıldı. Anne Hülya Cebotaru ise, kızının ölümüne neden olan sürücü ile karşılaşmamak için duruşmaya gelmedi. Son savunmanın ardından mahkeme, otomobil sürücüsü Hakan Kara'yı 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.Servis sürücüsü Mahmut Y. ise beraat ettirildi. KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ Baba Şahimerdan Budanır, adliye çıkış yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi. Sanık Hakan Kara'nın 29 gün cezaevinde kaldığını belirten acılı baba, "Henüz karar elimize ulaşmadı. Ancak adalet yerini bulmadı. İtiraz edeceğiz. Servis sürücüsü Mehmet Y. de beraat etmişti. Bu ceza kesinlikle yeterli değil. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Röp: Şahimerdan Budanır

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/ANTALYA-DHA) ======================= MARMARİS'TE ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan konser düzenlendi. Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz 'Cumhuriyet Konseri' düzenlendi. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu'nda düzenlenen konseri; Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 800 kişi izledi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarından ve Marmarisli sanatçılardan oluşan topluluk, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerini batı müziğine uyarlayarak seslendirdi. 20 şarkı ve türkünün seslendirildiği konser sonunda, Kaymakam Aksoy ve eski Bakan Yücel, sanatçılara çiçekle teşekkür etti. Katılımcılar ellerinde Türk bayrağıyla sanatçıları ayakta alkışlayarak uğurladı.

Konser öncesi kürsüde konuşma yapan MAKSAD Başkan Yardımcısı Derya Ön, "Ulu Önder Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmak ve onun sevdiği şarkıları dinlemek için bir araya geldik. Cumhuriyet ilkelerine hepimizin sahip çıkması gerekmektedir" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Konser öncesi görüntü

- MAKSAD Başkan Yardımcısı Derya Ön konuşması

- Konserden genel-ayrıntılı görüntü

- Sanatçılara çiçek takdimi

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI Bursa’da takla atıp, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Alan (71) ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Alan, tedaviye alındı. Kaza, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Gümüşkent Mahallesi Bursa-Orhaneli Yolu'nda meydana geldi. Orhaneli'den Bursa merkez yönünde giden Ali Alan (71) yönetimindeki 16 R 2020 plakalı otomobil, virajı alamayarak, yoldan çıktı ve karşı şeride geçti. Takla atmaya başlayan otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlık alana düşen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Alan, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Hurdaya dönen araçtan detaylar

-Yaralının ambulansa bindirilmesinden detaylar

-Haber: Muammer İRTEM-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) ====================== APA ÜYESİ ÜLKE TEMSİLCİLERİ RİZE'DE TOPLANDI Rize'de, Asya Parlamentoları Asamblesi (APA) 1'inci Yürütme Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili üye ülke temsilcilerini bilgilendirildi. Rize'de bir otelde düzenlenen Asya Parlamentoları Asamblesi (APA) 1'inci Yürütme Komitesi Toplantısı'na, APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile aralarında Katar, Rusya, Afganistan ve İran’ın bulunduğu 17 ülkeden temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Asya'yı ilgilendiren birçok konuyu ele alacaklarını belirterek, bu konuların en başında terörizm, savaşlar ve bazı ülkelerdeki insani durumlar olduğunu söyledi. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Tüm dünya Suriye'de sonu gelmeyen savaşlara tanıklık ediyor. Bu durum terör örgütlerine zemin hazırladı. PYD/YPG, Kuzey Suriye’ye yayıldı. Bölgesel güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eder hale geldi. Türkiye farklı platformlarda diplomatik olarak gerekli girişimlerde bulundu. Müttefiklerimiz ile güvenli bölge oluşturulması için her türlü temas yapıldı. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler 51'inci madde hükümleri doğrultusunda yapılmıştır. Yapılan operasyonda yalnızca teröristlerin sığınakları, barınakları ve ekipmanları vurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya müzakereleri sonucu bu iki güç, güvenlik için Türkiye ile birlikte çalışmayı kabul etmiştir. Operasyonla birlikte burada terör oluşmasının önüne geçtik. Oluşan statükoyu koruyacağız. Terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturacağız’’ dedi.

Toplantıya verilen arada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, APA olarak savaş, terörizm, insani durumları ele aldıklarını kaydederek, "Biz bu toplantılarda Asya'yı ilgilendiren birçok konuyu ele alıyoruz. Bu konular içinde en başta terörizm, savaşlar ve bazı ülkelerdeki insani durumlar, örnek verecek olursak başta Filistin olmak üzere bölgemizdeki en önemli sorunlardan biri olan Filistin halkına yapılan zulümleri gündeme getiriyoruz. Diğer taraftan Arakan müslümanlarından bahsediyoruz. Arakan müslümanlarına acilen destek olması gerektiğini ve Yemen'deki insani durumdan bahsediyoruz. Suriye'deki savaştan bahsediyoruz. Bunlar ilgili çok önemli kararlar alıyoruz. APA Türkiye için çok önemli bir platform çünkü, FETÖ’yü ilk terör örgütü ilan eden uluslararası kuruluştur. Aynı zamanda geçen yılki Kaşıkçı cinayetini kınadık. Bu anlamda Türkiye'nin, aktif yer aldığı birçok konuyu masaya yatırıp tartıştığı kararlar çıkarttığı bir mecra, daha da kuvvetli olacağız daha aktif olacağız’’ diye konuştu.

Toplantı 2 gün boyunca basına kapalı olarak devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıdan detaylar

-Katılımcılardan detay

-Asuman Erdoğan röportajı Haber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA KAYIP BİZANS KALESİ SULAR ALTINDA BULUNDU Yalova’nın Altınova ilçesinde 2 yıldır sürdürülen 'Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması' kapsamında, Bizanslılara ait Kibatos Kalesi keşfedildi. Kalenin, 1069 yılındaki 1. Haçlı Seferi’nde, Haçlı orduları ile Selçuklu orduları arasında yapılan Hasting Muharebesi’nden kaçan Anglo-Saxon askerlerin sığınmaları için yapıldığı ancak yaşanan şiddetli depremler sonucu Hersek Lagünü altında kalmış olabileceği bildirildi. 'Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması', Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Altınova Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz başkanlığında Leicester Üniversitesi’nden Işıl Akalan Gündüz, Sinop Üniversitesi’nden Harita Mühendisi İlke Ekioğlu ve öğrencilerden oluşan ekip tarafından yürütülen çalışmalar sırasında Yalova’nın Altınova ilçesi ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi arasında bulunan kıyı şeridinde, yaklaşık 4 bin 200 metrekare alana yayılmış ve suyun 3,5 metre derinliğinde bir deniz kalesi keşfedildi. Keşif üzerine Hersek Lagünü kıyısında basın toplantısı düzenlendi.

TARİHSEL GEÇMİŞİ AKTARILDI Toplantıya Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, tarihçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 2 yıl süren çalışmanın ardından kalenin keşfedildiğini belirterek, “Tarih sahnesinde oldukça önemli bir yerde bulunmasına rağmen yeri kesin olarak lokalize edilemeyen bu kaleyi bulmak, araştırmamızın başlama nedenlerinden biriydi. Bizans İmparatoru Alexius’un İngiltere’nin tarihini değiştiren 1069 yılındaki Hasting Muharebesi’nden kaçan Anglo-Saxon askerler için, araştırma sahamız içerisinde bir kale inşa ettiği yazılı belgelerden biliniyordu. Söz konusu kaleyi bulmak için 2 yıldır bölgede yaptığımız çalışmalar ve kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Helenopolis yakınlarında Hereke Kalesi’nin karşı yakasında limanı olan deniz kalesi aramaktaydık. Helenopolis (Hersek) ile Karamürsel arasında tespit edilen yapının mimarisinin, yazılı belgelerdeki ifadelerle oldukça benzemesi nedeniyle kalenin, Kibatos -Civetot Kalesi olduğu düşünülmektedir. Kibatos-Civetot Kalesi, 1096 yılında I. Haçlı Seferleri sırasında çok büyük bir önem kazanmıştır. 1095 yılında Papa’nın Haçlı seferi çağrısından hemen bir yıl sonra 1.Haçlı Seferi olarak adlandırılan ilk sefer başlamıştır. Söz konusu sefer için Konstantinopolis’e gelen Haçlıları başkentten uzaklaştırmak isteyen Alexios, bu kitleyi Kibatos Kalesi’ne göndermiştir. İki yoldan bu kaleye gidilmiştir. Deniz üzerinden direkt olarak kaleye gidenler olduğu gibi, karadan da Nicomedia üzerinden ordular buraya gelmiştir. Çeşitli kaynaklarda 25 bin-600 bin kişi gibi sayılardan bahsedilmektedir” dedi.