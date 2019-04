DHA YURT BÜLTENİ-13

HASTANEDE 'KIZAMIKLI HASTA' ALARMI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızamık hastalığı virüsü bulaşan 22 yaşındaki Z.T., hastanede tedavi altına alındı. Tüm sağlık çalışanları maske ve eldiven takarak önlem alırken, İnegöl Devlet Hastanesine getirilen Z.T., karanti altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde yaşayan 22 yaşındaki Z.T., halsizlik nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde kızamık virüsu tespit edilen kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, virüsun bulaşıcı olması sebebiyle eldiven ve maske takarak önlem aldı. Z.T., tek kişilik yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, yoğun bakım ünitesi karantiya alındı.

Z.T.'nin ailesi de önlem amaçlı tedaviye alındı.

ALMANYA'DA YAŞARKEN ADAY OLDU, AĞABEYİNİ GEÇİP MUHTAR SEÇİLDİ

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Ayşe Gülhan (45), çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl ilçesinin Bilal Mahallesi'ne muhtar seçildi. Alman vatandaşlığından çıkan, seçimlerde en yakın rakibi ağabeyine 40 oy fark atan Gülhan, "Her şeyimi bu girdiğim hizmet yolu için harcamaya hazırım" dedi.

Almanya'nın Stuttgart şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Ayşe Gülhan, 9 ay önce, çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi. Alman vatandaşlığından çıkarak ikametgahını Bilal Mahallesi'ne aldıran Gülhan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu. İki ay önce Türkiye'ye gelen Ayşe Gülhan, seçim çalışmalarına başladı. 4 adayı yarıştığı yerel seçimlerde Gülhan, en yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabeyi olan Şaban Aker'e 40 oy fark atarak muhtar seçildi.

'HER ŞEYİMİ BU YOL İÇİN HARCAMAYA HAZIRIM'

Doğduğu Mahalle'deki eksikleri fark edip, mahallesine hizmet etmek için böyle bir yola girdiğini belirten Ayşe Gülhan, "İki çocuk annesiyim, 30 yıldan bu yana Almanya'da yaşıyordum. Yaz mevsiminde çocukluğumun geçtiği mahalleye muhtar adayı olmak için karar aldım. Başvurularımı yaptım, Alman vatandaşlığından çıkarak ikametimi buraya aldırdım. Eşim ve çocuklarımın desteğiyle aday oldum. Mahallemdeki eksiklikleri tespit edip, projelendirdim. 2 ay önce Almanya'dan dönerek çalışmalarıma başladım. İnsanlara kapı kapı gezerek projelerimi anlattım. 3 rakibim vardı. Adayların biri öz ağabeyim Şaban Aker, ona 40 oy fark attım. Bana oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Önce hizmet, vaktimi zamanımı, her şeyimi bu yol için harcamaya hazırım. Mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler geldi" dedi.