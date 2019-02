DHA YURT BÜLTENİ -14

Polis ekipleri diğer saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Erdoğan: Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi miting yaptığı Muğla'da Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Birlik beraberlik başka bir şey. Cumhur İttifakı'nı milletimiz istediği sürece devam ettireceğiz diyoruz. Ben ne diyorum? 'Pazara kadar değil mezara kadar devam' diyorum. Fakat onlar ne tür pazarlıklarla bir araya geldiklerini söylemiyor. Kandil destekliyor. Teröristler destekliyor. Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışması için Muğla'ya gitti. Havayoluyla Dalaman Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle geçtiği Muğla'da ilk olarak Cuma Namazı'nı kılmak üzere miting alanı yakınındaki Orhaniye Cami'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazdan sonra da kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı. Vatandaşların çağrısı üzerine yanlarında giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla selamlaştı, sohbet etti, sonra Kışla Parkı'ndaki Gençlik Merkezi önünde yapacağı miting için yola çıktı. Bu arada geniş güvenlik önlemleri alınan ve vatandaşların doldurduğu miting alanın çevresine, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kentteki adayların fotoğrafının bulunduğu afiş asıldı. Ayrıca üzerinde 'Durmadık devam, Hoş geldin ey koca yürekli adam. Muğla'dan sana kocaman selam', 'Ak kadınlar yanında, güvenle bak yarına', 'Kader gayrete aşıktır. Muğla ak belediye yakışır' yazılı afişler de asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete kısa konuşma yaptı.

'MUĞLA'YA CUMHUR İTTİFAKI YAKIŞIR'

Konuşmalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkın adamı hakkın aşığı, milyonlarını umut ışığı", "Yaşaman bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim" anonsuyla kürsüye çıktı. Alanı dolduran vatandaşların Türk bayrağı ve Ak Parti bayraklarını sallayıp karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Güzelliklere kervan olurmuş, yine başı çeker Muğla. Toprağına bahar gelmiş burcu burcu kokar Muğla. Seni yürekten selamlıyorum Muğla" sözleriyle konuşmasına başladı. "Bugün bir araya geldiğimiz bu meydanda kardeşlik var. Coğrafyamızın tüm renkleri var, bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Bu meydanda terör örgütlerine ve darbecilere karşı cesaretle mücadele eden gazilerimizin cesareti var. Bu meydanda bir gül bahçesine girercesine toprağa giren şehitlerimizin gölgesi var" diyen Erdoğan, "Bunun için diyoruz ki, Muğla'ya eser yatırım hizmet yakışır. Ak Parti belediyeciliği yakışır. Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır. 31 Mart'ta CHP'nin hizmet bilmez, icraat yapmaz belediyeciliğine değil, hizmet siyasetine var mıyız? Büyükşehir ve ilçelerinde memleket işi gönül işi diyerek yanımızda olmaya var mısınız? Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.

'BEN KIRAATHANE DİYORUM CHP KUMARHANE DİYOR'

"Allah aşkına yıllar yılı bu Muğla'yı CHP zihniyeti yönetti mi? Ne yaptılar?" sözleriyle CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başımızı iki elimizin arasına alalım. Ya ne olur benim milletim bu CHP'ye, dersini şu sandıkta bir versin ya. Ya Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada hiçbir alt yapı yok. Hangi ilçeye bakarsan hiçbir alt yapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz ya. Benim size Ak Parti'de biraz sonra anlatacağım neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız. 17 yıldırı Türkiye'de sadece hizmet yaptık, eser ortaya koyduk. Muğla'ya bu günü kadar 20 katrilyon turasında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 79 derslik kazandırdık yüksek öğretim öğrencileri için 3 bin 700 kapasiteli yurt binaları açtık. 4 bin kişi kapasiteli üç adet yurt binası daha açıyoruz. Spor salonları Muğla'ya, Fethiye'ye, Milas'a gençlik merkezi yaptık. Muğla'ya yeni bir stad yapma mevcut stadın yerine millet bahçesi yapma çalışmalarımız sürüyor ama yetmez millet bahçesinin bir köşesine de bin metrekarelik bir millet kıraathanesi yaptıracağız. CHP'liler ben kıraathane diyorum onlar ne anlıyor kumarhane diyor. Dervişin zikri ne ise fikri odur derler. Bunların aklı fikri kumarda. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay simit kek pasta bunlar olacak. Her tür hizmet olacak."

Bu sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlardan birisinin ağlaması üzerine, "Ağlama be. Ağlıyorsun beni de ağlatacaksın" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 bin 370 konut projesini hayata geçirdiklerini, imar barışıyla 321 bin Muğlalının sorununu çözdüklerini anlattı.

MUĞLA TÜRKÜSÜNDEN DİZELER OKUDU

"Bakalım hatırlayacak mısınız" diyerek Muğla türküsünden 'Köyceğiz'in yolları kaldır Ayşem bizim için yapılmış şu Muğla'nın yolları' dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:

"Şu Muğla türküsündeki gibi sizin için yollar yaptık. Bölünmüş yol uzunluğu, 90 kilometre yol yapmışlardı. Biz 16 senede bunun üzerini 450 kilometreye çıkardık bu uzunluğu. Muğla susuzluktan kavrulmaya başladı hemen el attık DSİ aracılığıyla Muğla'nın 2050 yılına kadar olan ihtiyacını karşılayacak içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz. İnşaa ettiğimiz sulamayla 86 bin dekar sulama arazisini sulamaya açtık. 139 bin dekar araziyi daha suyla buluşturacağız. Bunlar lafa gelince çevreciliği, yeşili dillerinden düşürmezler. Halbuki bugüne kadar bir dikili ağaçları olmamıştır. Ağaçlandırmadan, bio çeşitliliğin korunmasına kadara pek çok konuda dünyada örnek gösteriliyoruz. Sağ olsun eşim sıfır atık projesiyle yoğun bir çalışma başlattı. Tüm devlet kurumlarında sıfır atık projesini genişlettik, genişletiyoruz. Çiftçimize ne kadar destek verdik biliyor musunuz? Bay Kemal diyor ki 'çiftli bitti, ellerinden arazileri alındı. Akşam yalan sabah iftira. Resmi rakamı söylüyorum 1.3 katrilyon tarımsal destek verdik. Şehrimizde bir teknopark bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. Ben İstanbul'u hava kirliliğiyle aldım, çöp dağlarıyla aldım, patlayan Ümraniye çöplüğü kimdi belediye başkanı? Büyükşehirde CHP, ilçede yine CHP. 39 kardeşimiz orada öldü. Ben cezaevine giderken İstanbul'da doğal giren ev sayısı 1 milyon 250 bindi. Şimdi 6.5 milyona ulaştı. Yav biz böyle çalışıyoruz ya."

'TÜRKİYEDE İKİ İTTİFAK VAR'

Türkiye'de iki ittifak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir tarafta cumhur ittifakı var. Diğer tarafta zillet, illet ittifakı var. Milletimiz bu ikisinden birine karar vereceğiz. Belediye başkanlığı seçimi bu işin bir tarafı. Zillet ittifakı yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında duramıyorlar. Parti amblemlerini saklıyorlar. Bunlar herkesi kör, alemi sersem sanıyor. CHP ve diğerleri. Sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız sesinizden. HDP'nin nerelerde kimi desteklediğini biz de biliyoruz. Kendileri zaten açıkça söylüyor. 'Ak Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz' diyorlar" dedi.

'BAY KEMAL FETÖ'CÜLERİN KORUMASI ALTINDA TANKLARIN ARASINDA BAKIRKÖY BELEDİYESİNE GİTMİŞ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Marmaris'ten ayrılışını anlatırken "15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim. Tabii haber gelince eşim, damadım, kızım, torunlarım buradan hareket ettik. Son ana kadar pilota nereye ineceğimizi söylemedim. Çok enteresan. Saat 01.15'te oraya indikten sonra öğrendik yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse 23.15'te de Bay Kemal oraya gelmiş. Bay Kemal FETÖ'cülerin koruması altında tankların arasında Bakırköy Belediyesine gitmiş. Utanmadan diyor ki 'benim haberim olsaydı bende orada beklerdim'. Sende o yürek var mı yav. Olmazsın olmazsın. Sen ürkeksin, sen korkaksın, sende o yürek yok. Bak bu kadar seçime girdi. Her seçimi kaybediyor değil mi? Adam koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra orada kalmaz" dedi.

'HUSUMET BESLEYENLER BU İTTİFAKIN YANINDA SAF TUTUYOR'

Cumhur İttifakı'nın kuruluşunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'dan sonra meydanlarda kurduk. 7 Ağustos Yenikapı Buluşması Cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylemedi. Artık cuma akşamı tahammül edemedi haber geldi. Yenikapı ruhunu sonra reddetti. Bu iş ruh meselesi. Birlik beraberlik başka bir şey. Cumhur İttifakı'nı milletimiz istediği sürece devam ettireceğiz diyoruz. Ama ben ne diyorum 'pazara kadar değil mezara kadar devam' diyorum. Fakat onlar ne tür pazarlıklarla bir arayla geldiklerini söylemiyor. Kandil destekliyor. Teröristler destekliyor. Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik. Zillet ittifakının içerisinde 12 Eylül'ün celladı olan babasını yere göğe sığdıramayanlar da var. Bölücü terör destekleyenler de var. Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tümü geleceğini zillet ittifakının başarısına bağladığını ortaya koydu. Ülkemizin başına çorap örmek için yıllardır başarılı olamayan içerdeki dışardakiler tüm umudu 31 Mart'ta bağlamış durumdalar. Milletimiz tüm bunları görüyor. Onun için 31 Mart'ta cumhur ittifakının rekor oyla sandıktan çıkacağını görüyorum. Bu millet önündeki tuzakları, arka dönen dolapları, sinsi tuzakları bir kez daha bozacaktır. Kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz."