DHA YURT BÜLTENİ - 14

Minik Yıldız, böbrek nakli bekliyor (2)

'BU ÇOCUĞUMUZU DA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'nefrotik sendrom' (böbrek kaynaklı protein kaçağı) hastası olan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Yıldız'ın (3) babası Kasım Lale, inşaatlarda çalışarak, ailesinin geçimini sağladığını; ancak son 3 yıldır çocuğunun hastalığı yüzünden çalışamaz duruma geldiğini söyledi. Yoğun bakımdaki kızına böbrek bulunmasını isteyen baba Lale, "Biz 3 yıldır hastane hastane dolaşıyoruz. Daha önce 7 ay Ankara'da kaldık sonra Siverek'e geldik. Yıldız, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle 15 gündür Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatıyor. Kızımın her iki böbreği iflas etmiş durumdadır. Şu an diyalize bağlı olarak yaşama çalışıyor. Daha önceden 2 çocuğumu aynı hastalıktan dolayı kaybettik. Şu an bir sağlam çocuğum var. Onu babamlara bıraktık, hiç göremiyoruz. O bizi, biz de onu merak ediyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ailece çok zor durumdayız. Kızımın bu hastalığı yüzünden inşaat işinde bile çalışamıyorum. Bu çocuğumuzu da kaybetmek istemiyoruz. Böbrek nakli bekliyoruz" dedi.

Kızının böbrek nakli beklediğini anlatan anne Hacer Lale ise "Şu anda elimiz kollumuz bağlı, böbrek bekliyoruz. Şimdiye kadar uygun böbrek bulunmadı. Bunun için Sağlık Bakanlığı'mızdan yardım bekliyoruz. Artık bir çocuk daha kaybetmek istemiyorum. Daha önce aynı hastalıktan dolayı 2 çocuğumu toprağa verdim. Bu hastalık akraba evliliği yüzünden oldu. Günlerimiz hep hastanelerde geçiyor. Bir an önce kızıma uygun böbrek bulunmasını istiyorum" diye konuştu.