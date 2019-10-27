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DHA YURT BÜLTENİ-16

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 01:29 | Son Güncelleme

TRABZON’DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ TRABZON’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.  Trabzon'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

TRABZON’DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

TRABZON’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan göletler nedeniyle Pelitli mevkiinde trafik akışı bir süre durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile yol trafiğe açıldı. Trafik akışıda bir süre sonra normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Karadeniz Sahil Yolu detayları (Cep telefonu)
-Uzun araç kuyruğundan görüntüler

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA-TRABZON

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OTOMOBİL İLE POLİS MOTOSİKLETİ ÇARPIŞTI: 2 POLİS YARALI

MALATYA'da, otomobil ile trafik polislerinin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cevat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara asfaltı Bostanbaşı kavşağında 46 F 6346 plakalı otomobil ile trafik polisinin kullandığı motosikleti çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşüp yola savrulan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Kaza sonrası tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, sürücü ise polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kavşak, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yerinden detay
- Polis ekipleri
- Kaza yapan otomobilden detay
- Kazanın gerçekleştiği kavşak
- Genel ve detay görüntüler

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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AMADEUS, KAPALI GİŞE İLE SANATSEVERLE BULUŞTU

MERSİN Devlet Opera ve Balesi, (MDOB) 3 aydır hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü, ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan 2 perdelik Amadeus Balesi'ni kapalı gişe olarak sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür Merkezi'nde sahnelenen eseri, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özgülder ile yaklaşık 650 sanatsever izledi

Orkestra şefliğini Murat Kodallı’nın yaptığı eserin, müzik düzenlemeleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Ziya Arman imzası taşıyor. Koreografisi geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Nugzar Magalashvili’ye ait olan eseri, sahneye ise Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir koydu. Ddekor ve kostüm tasarımını İsmail Dede, ışık tasarımını Tarı Deniz'in yaptığı eserin sorumluluğunu Serhat Elifer üstleniyor.

Librettosunu Medeia Magalashvili’nin yazdığı eserde başlıca rolleri Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ilgaz Arslan, Ozan Demirbaş, Eren Keleş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Taner Oğuzhan, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı paylaştı

Yaklaşık 2 saat süren temsil sonunda izleyenler, sanatçıları performansları nedeni ile uzun süre alkışladı.

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Özgülder, Amadeus Balesi ile 2019-2020 sanat sezonunun ilk prömiyerini yaptıklarını belirterek, "3 aylık yoğun başarılı bir çalışmanın ardından ortaya çıkan bu performans gerçekten takdire şayandı. Sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. Sanatseverlerimizin bize göstermiş olduğu ilgi ve destek bize her şekilde göstergesi oluyor. 2'nci temsilimizin biletleri ise bitmek üzere. Temsillerimiz yoğun ilgili izleyen, salonlarımızı dolduran sevgili sanatseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Mersin Devlet Opera ve Balesi ailesi olarak bu karşılıklı iletişim, diyalog bizim motivasyonumuzu artırmaktadır. Bu da seyircimize yansıtmaktadır" dedi.

Bu arada, temsil 7 Kasım Penrşembe günü saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Salona girenler
Temsilden genel ve detay
MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özgülder'in konuşması

(BOYUT:418 MB) (SÜRE: 3,44 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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