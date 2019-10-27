DHA YURT BÜLTENİ-16

Orkestra şefliğini Murat Kodallı’nın yaptığı eserin, müzik düzenlemeleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Ziya Arman imzası taşıyor. Koreografisi geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Nugzar Magalashvili’ye ait olan eseri, sahneye ise Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir koydu. Ddekor ve kostüm tasarımını İsmail Dede, ışık tasarımını Tarı Deniz'in yaptığı eserin sorumluluğunu Serhat Elifer üstleniyor.

Librettosunu Medeia Magalashvili’nin yazdığı eserde başlıca rolleri Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ilgaz Arslan, Ozan Demirbaş, Eren Keleş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Taner Oğuzhan, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı paylaştı

Yaklaşık 2 saat süren temsil sonunda izleyenler, sanatçıları performansları nedeni ile uzun süre alkışladı.

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Özgülder, Amadeus Balesi ile 2019-2020 sanat sezonunun ilk prömiyerini yaptıklarını belirterek, "3 aylık yoğun başarılı bir çalışmanın ardından ortaya çıkan bu performans gerçekten takdire şayandı. Sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. Sanatseverlerimizin bize göstermiş olduğu ilgi ve destek bize her şekilde göstergesi oluyor. 2'nci temsilimizin biletleri ise bitmek üzere. Temsillerimiz yoğun ilgili izleyen, salonlarımızı dolduran sevgili sanatseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Mersin Devlet Opera ve Balesi ailesi olarak bu karşılıklı iletişim, diyalog bizim motivasyonumuzu artırmaktadır. Bu da seyircimize yansıtmaktadır" dedi.

Bu arada, temsil 7 Kasım Penrşembe günü saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salona girenler

Temsilden genel ve detay

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özgülder'in konuşması

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Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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