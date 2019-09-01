DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR'DE DE BALIK AVI SEZONU AÇILDI İZMİR'de su ürünleri av sezonunun açılışı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener tarafından İzmir Balık Hali'nde gerçekleştirildi.İzmir'de, 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de son bulmasıyla yeni av sezonu İzmir Balık Hali'nde düzenlenen törenle açıldı. Etkinliğe, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda balıkçı katıldı. Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balıkçılar için önemli olan Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliğin teknik düzeyde tamamlandığı, milletvekillerinin meclisin açılmasıyla teklifi parlamentoya sunacakları yönündeki açıklamasını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Denizciliğin ve avcılığın daha sürdürülebilir daha iyi yapılabilir hale gelmesi için günümüzün koşullarına uyarlanmasını notlarımın başına koymuştum. Ama dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız bu güzel müjdeyi, İstanbul’da sezonun açılış konuşmasında balıkçılar ile paylaştı. Kanun değişikliğinin teklif olarak hazır olduğunu ve meclis açılır açılmaz parlamentoya sunulacağını söyledi. Ben de bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza hem de Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Denizi ve balık avlamayı ne kadar sevdiğimi bilmeyen kalmadı diye düşünüyorum. Bu denizler hepimize büyük bir hazine veriyor. Bizlere ve sizlere düşen de bu hazineyi gelecek nesillere de aktarmak. Allah hepinize bol kazançlar versin."

Milletvekilleri ve Özgener, balık halindeki tezgahları gezerek balıkçılara 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

'BOL VE BEREKETLİ BİR SEZON BEKLİYORUZ'

Yeni sezon nedeniyle balık haline gelen vatandaşlar, mezatlara katılarak taze balıklardan almak için birbirleri ile yarıştı. Vatandaşların pazarlık anlarında renkli görüntüler oluştu. Öte yandan, bol ve bereketli bir sezon beklediklerini ifade eden İsmail Sayılır, "Geçen sene güzel bir sezon geçirdik, bu sene beklentimiz çok yüksek ama durum şunu gösteriyor, bugün hiç balıkçılık olmadı. Normalde sezonun ilk günlerinde çok güzel balıkçılık olurdu, bu seneden beklentimiz çok güzel, güzel de geçeceğini umuyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Halden görüntü

-Balık tezgahlarından görüntü

-Mahmut Özgener konuşması

-İsmail Sayılır röp.

-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) =============================================== 2)GAZİANTEP'TE MOTOSİKLETLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kullandığı motosikletle önünde ilerleyen başka bir motosiklete çarpan Abdullah Bülbül (76) yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, İslahiye- Hassa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte İslahiye'de bir yakının düğününe katıldıktan sonra Altınüzüm Mahallesi'ndeki evine dönen Abdullah Bülbül, kullandığı 79 AN 009 plakalı motosikletle, önündeki Berat Y.'nin (16) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmayla birlikte yola savrulan her iki sürücü ile Abdullah Bülbül'ün eşi Leman (41), çocukları Hasan (5) ve Cemile Bülbül (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Bülbül, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralının tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kazaya karışan motosikletler

- Yaralılara ait ayakkabı ve terlikler

- Acil servis girişi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:248MB ============================================== 3)MUŞ'TA 120 BİN KOVANDA BAL SAĞIMINA BAŞLANDI ZENGİN florasıyla arıcıların akınına uğrayan Muş'ta hasat dönemine girildi. 70 bin gezgin ve 50 bin yerli olmak üzere 120 bin arılı kovanın bulunduğu Muş'ta, arıcılar üretilen balların sağımını yapıyor. Zengin bitki örtüsüne sahip olan Muş ve bölgesinde sağlanan huzur ortamıyla beraber, yayla ve dağlık alanları güvenli bir şekilde kullanan arıcılar, 700 bin ton bal bekliyor.

Merkezde bağlı Karlıdere Köyü'nde yaz ayı boyunca arıcılık yapan üreticiler, bal sağımına başladı. Arazide tek tek açılan kovanlardanı çıkarılan petekler bal sağımı için hazır hale getirildi. Temizlenen petekler, makinelere yerleştirilerek, bağl sağımı gerçekleştirildi. Peteklerden sözülen ballar daha sonra kavanozlara dolduruldu.

Köydeki bal sağımına katılan Muş Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Pekbay, 70 bin gezgin, 50 bin de yerli olmak üzere 120 kovanda bal üretimi yapıldığını bildirdi. 2019 yılında 700 ton bal rekoltesi beklendiğini belirten Pekbay, 10 milyon liralık bir gelir hedeflediklerini söyledi. Yaylalarda güvenliğin sağlanmasıyla birlikte arıcılıkta önemli gelişmelerin sağlandığını kaydeden Pekbay, "Bölgenin huzura kavuşmasıyla beraber, mevcut işletmelerimiz rakımı yüksek olan yaylalarımızda üretimlerini yaptı. Şimdi de bal hasadını gerçekleştiriyorlar" dedi.

Bu yıl 200 arılı kovan ile üretim yaptığını belirten Ekrem Demir, çok kaliteli bir bal elde ettiklerini belirtti. Demir, "Muş bölgesindeki balları diğer ballardan ayıran en büyük özelliği; geven ve kekik balı olmasıdır. Bu da bir sürü hastalığa şifadır. İnşallah müşterilerimizde bundan faydalanacaktır. Bu yıl elde edilen verim oldukça kalitelidir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Karlıdere Köyü'nde üretilen baldan detay

-Arı ve kovanlardan detay

-Karakovandan detay

-Karakovan içerisindeki arılardan detay

-Bal üretilen peteklerin toplanılmasından detaylar

-Peteklerin çadır içerisinde taşınmasından detaylar

-Peteklerdeki balın sağım işlemlerinden detaylar

-Balın süzülmesinden detaylar

-Fırat Pekbay Röp.

-Ekrem Demir Röp. Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA) ==================================================== 4)KINA GECESİNDE MUHTARIN TABANCASINDAN ÇIKAN KURŞUNLA VURULDU KARABÜK’ün Eflani ilçesinde, iddialara göre sokakta yapılan kına eğlencesine katılan muhtarın tabancasından çıkan kurşunun vücuduna isabet ettiği Yunus Yıldız(47),hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtar gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çelebiler Mahallesi’nde meydana geldi. Tevfik Kalaycı'ya ait sokakta yapılan kına eğlencesine katılan Yunus Yıldız, patlayan silah seslerinin ardından bir süre sonra karnını tutarak yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller Köyü muhtarı C.K (36)’yı gözaltına aldı. Geniş bir çevreye güvenlik şeridi çekildi. Kurusıkı tabancadan çıkan çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ve savcıya olayı anlatan Emirhan A,’’Kalabalıktı. Ah deyip iki büklüm biraz yürüdükten sonra yere düştü. Herkes araba diye bağırdı. Arabaya koyup hastaneye yetiştirdik.’’ dedi. Hayatını kaybeden Yunus Yıldız'ın ve damadın sosyal medya hesaplarından paylaştığı düğüne ait görüntülerde davul zurna eşliğinde oynayanlar ve silah sesleri duyuluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.