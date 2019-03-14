DHA YURT BÜLTENİ-5

1)METRONUN YERALTI OTOPARKINDAKİ GÖÇÜKTE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firmaya yaptırdığı, inşaatı süren yeraltı otoparkında göçük altında kaldığı sanılan bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bekçilerin yakınları da yapılan çalışmaları izleyerek umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, sayıları giderek artan metro vagonlarının park yeri ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde yapı süren 2 katlı yeraltı tesisinde dün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. Sabah vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın (65) ulaşılamaması üzerine bölgeye AFAD, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede dedektör köpeklerinde katıldığı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sarsıntılardan kaynaklanabilecek göçme riskine karşı, göçük yakınındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürerken, iki bekçinin yakınları da çalışmaları takip etti. Arama çalışmalarının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Kızılay ekipleri de kayıp bekçilerin yakınları için şantiye alanının yakınına çadır kurdu. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara daha çok iş makinesi katılırken, AFAD ekipleri de dedektör köpekler ve dinleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İki bekçinin bulunması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, ailelerin umutlu bekleyişi de devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Çalışmalardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Ailelerden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ===================================================== 2)EVLENMELERİNE KARŞI ÇIKAN KIZ ARKADAŞININ BABASINI VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI KONYA'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi( 43) tüfekle bacağından yaralanan Hasan Ö.(19) polis tarafından yakalandı. Hasan Ö.'nün, İbrahim H.'yi silahla kovalaması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö., kız arkadaşı N.H.'yi ailesinden istedi. Ancak baba İbrahim H., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., İbrahim H.'nin çalıştığı markete pompalı tüfekle gelerek kızın babasına ateş etti. İbrahim H., sağ bacağına ve ayağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim H., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'KIZINI BANA VERMEDİ'

Olay anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, etrafta insanlar varken market önünde tüfeğini çekip İbrahim H.'yi kovaladığı, market kapısının önüne geldiğinde ise vurduğu görülüyor. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Hasan Ö.'yü suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Ö. ilk ifadesinde, "N.H. ile evlenmek istedim. Ancak babası bu duruma rıza göstermedi. Bende bu durumu konuşmak için markete gittim. Orada tartışınca bu olay gerçekleşti."dediği öğrenildi. Hasan Ö.'nün polis merkezindeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Döküm

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Güvenlik kamerası

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Olay yerinden detay Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) 3)ÇOCUKLARA PALYAÇODAN MASALLAR ÇOCUK polikliniklerinin küçüklerin hayal dünyasına göre düzenlendiği Finike Devlet Hastanesi'nde serviste yatan çocuklar için çizgi film ve masal saati uygulaması başlatılırken, palyaçodan masal dinleme olanağı da sunuldu.

Finike Devlet Hastanesi'nde çocuk hastaların hastaneden korkmaması ve moral desteği sağlanarak tedavi edilebilmeleri amacıyla başlatılan uygulamada, polikliniklere hayvan figürlerinin yer aldığı yataklar, sıra bekleyen hasta çocuklara ise balon hediye edilirken, palyaço eşliğinde daha keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Serviste yatan miniklere evlerindeki konforu aratmayacak bir düzen kurularak, yattıkları yerden büyük ekran televizyonlarda çizgi film izleme imkânının yanında palyaçodan masal dinleme olanağı sunuluyor. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, çocuk hastaların tedavilerini alırken, rahat etmeleri için hayal dünyalarına uygun servis ve poliklinik şartları hazırladıklarını belirterek, "Misafirimiz oldukları sürede onların kendilerini evlerinde gibi rahat ve huzurlu hissetmeleri için masal saati uygulaması başlattık. Bu uygulama ile çocuklarımız artık hastane ortamında kendilerini daha iyi hissedecekler ve daha iyi ifade edecekler. Hasta yakınlarımızdan olumlu geri dönüşler aldık. Hastane fobisi ve tedavinin olumluluğu açısından bizi çok mutlu etti. Bu uygulamaya polikliniklerde devam ediyoruz" dedi.

Finike Devlet Hastanesi'nde iki çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının görev yaptığını, 2018 yılı boyunca yaklaşık 20 bin çocuğa poliklinik hizmeti verildiğini de anlatan Başhekim Kurt, "Çocuk servisimiz 18 yatak ile hizmet vermektedir. 2018 yılında yaklaşık 700 yavrumuz yatarak tedavi edilmiştir. Hastanedeki süreç çocuklarımız için biraz üzücü ve yorucu geçiyor. Bir nebze olsun onların morallerini yükseltebilmek adına böyle bir uygulamaya geçmiş olduk" diye konuştu.

Hasta yakınları da çocukların hastane ortamını pek sevmediğini ancak bu uygulamanın çocuk açısından çok olumlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane tabelası

- Aileleri çocuk hastaları servis getirirken

- Balonlu çocuk ziyareti

- Masal okurken

- Çizgi film izlerken

- Başhekim Yücel Kurt'un konuşması

- Hemşire kontrol yaparken

- Hasta yakını konuşurken

- Poliklinik sırası beklenirken

- Poliklinikte muayene yapılırken

216 MB /// 06.46" HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) =============================================== 4)BAŞKALE'DE 2 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE VAN'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçenin İran sınırındaki mahallelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları Van Büyükşehir Belediyesi'nin Başkale karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. En yoğun çalışma ise Başkale'nin İran sınırındaki mahalle ve mezra yollarında yürütülüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yol açma çalışması yürüten iş makinelerinin boyunu aştı. Tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi bulan kar kütlelerinin bulunduğu Başkale'ye bağlı Esenyamaç, Sualtı ve Nenehatun mahallelerinin yolları da yoğun ve zorlu çalışma sonucu açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kardan dolayı kapalı olan yollar

-Yol açma çalışmaları

-Genel ve dataylar Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- =============================================== 5)MERSİN'DE ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YAKALANDI PASİFİK ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan aslan balığı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı. Küresel ısınma nedeniyle bu türün Akdeniz'de artış göstermeye başladığını belirten uzmanlar, balığın dikenlerine dokunulmaması uyarısında bulundu.Erdemli'de önceki gün, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Bilal Çoban, ağına farklı bir balığın takıldığını gördü. İnternette yaptığı araştırmada balığın zehirli bir tür olan aslan balığı olduğunu belirledi. Çoban, balığı incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 30 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez aslan balığı yakaladığını söyleyen Bilal Çoban, "Avdan döndüğümüzde ağlarımızı temizlerken farklı bir balık gördük. Araştırma yaptık ve bu balığın zehirli aslan balığı olduğunu öğrendik. Mersin'de uzun süredir gözükmeyen bu balık, ilk defa benim ağıma takıldı" dedi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Balık Biyolojisi Uzmanı Dr. Meltem Ok, aslan balığının Mersin'de en son 2015'te görüldüğünü belirterek, "Bu balık türü normalde kıyılarımızda yaşamıyor. Son zamanlarda Ege denizinden sonra Akdeniz kıyılarında da görülmeye başlandı. Dikenleri zehirli olduğu için çok dikkatli olunmalı. Dikenlerin batması halinde hemen hastaneye başvurulması gerekiyor. Bu balık türü genellikle kayalık bölgelerde yaşıyor. Amatör balıkçıların ve vatandaşlarımızın kayalık bölgelerde dikkatli olması gerekiyor. Bu balığın doğal yayılım alanı Pasifik. Bu bağlamda Özellikle Amerika'nın güney sahilinde ve Karayipler'de de büyük bir sorun olan Aslan Balığı'nın tüketimi konusunda çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.