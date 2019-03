DHA YURT BÜLTENİ -7

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla virajlarda bulunan bariyerlerin alt kısmı kapatıldı. 'Motorcu dostu bariyer' adı verilen proje ilk kez bir ilçe belediyesi tarafından uygulandı. Bursa'da bulunan bir çok motosiklet kulübü bir araya gelerek, son zamanlarda şehirlerarası yollarda uygulanmaya başlayan 'motorcu dostu bariyer' projesinin Nilüfer ilçesindeki virajlarda uygulanması için belediyeye başvuruda bulundu. Başvuruları dikkate alan Nilüfer Belediyesi, motosiklet sürücüleri ile bir araya gelip kararlaştırılan noktalarda bariyerlerin alt kısmını kapatmak için çalışmalara başladı. İlk olarak Özlüce Kavşağı'nda uygulanan proje, çok sayıda motosiklet sürücüsü ile Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla hayata geçirildi. 'Motorcu dostu bariyer' sayesinde viraj ile tehlikeli noktalarda ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. Motorcu dostu bariyer yapma konusunda birçok kez motosiklet sürücüleriyle bir araya geldiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bir çok motosiklet sürücüsü arkadaşımızı, bu tip tehlikeli virajlarda olmak kaydıyla ya kaybettik, ya da ağır yaralanmasına tanık olduk. Nasıl ki Avurupa'da bu sorun çözülmüş ise ülkemizde de bir an önce bu konunun çözülmesi gerekiyor. Bir can dahi bizim için çok önemli. Motorcu dostu bariyer yapma konusunda ilk ilçe belediyesi biziz. Umuyorum ki bizim başlattığımız bu proje, tüm ilçe belediyelerine yayılsın ve böylelikle motorcu arkadaşlarımızın ölüm riski en aza indirgenmiş olacakö dedi. Son 5 yılda 4 bin 400 motosilet sürücüsünün bariyerlerde öldüğünü belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Soner Kılınç, "Bu gerçekten korkunç bir sayı. Motorcu dostu bariyer uygulaması ile bu sayının çok daha aza ineceğini hepimiz göreceğizö dedi.

Emekli öğretmen, hayatını sokak hayvanlarına adadı

Samsun'da yaşayan emekli öğretmen Fevzi Uyar (70), hayatını sokak hayvanlarına adadı. Hayvansever Uyar, 15 farklı noktada toplam 40 kilometrelik alanda sokak hayvanlarını tavuk kemikleri ve kuru mama ile besliyor.

Samsun'da 42 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan öğretmen Fevzi Uyar, sokak hayvanları için seferber oluyor. Yılandere ve Gürgendağ mevkiinde 15 farklı noktada 40 kilometrelik bir alanda bulunan sokak hayvanlarını atık tavuk parçaları ve kuru mama ile besliyor. Yaklaşık 200 sokak köpeğine bakmaya çalışan Uyar, her ay 3 ton dolayında tavuk kemiği ile 400 kilo kuru mama temin etmeye çalışıyor. Otomobili ile hergün yola koyulan Uyar'ı gören köpekler onu sevgi gösterileri ile karşılıyor. Karınlarını doyurduğu sokak köpekleri, ayrılık sırasında uzun süre Uyar'ın otomobilinin peşinden koşuyor.

'HAYVAN SEVGİSİ SUÇ ORANINI AZALTIR'

Hayvan sevgisinin toplumda işlenen suçları azaltacağını ifade eden Fevzi Uyar, hayvanları sevmeyen toplumların insanı da sevmeyeceğini söyledi. Uyar, "Köpekler için koyduğumuz kemikler çalınıyor. Ne yazık ki insanlarımızın ahlakı, vicdanı ve dini duyguları yok olmuş durumda. Fakat kabahati biz büyüklerde buluyorum, demek ki anlatamamışız. Her şeyin ilacı sevgi. Allah, herkesin birbirini seveceği ortamlar bahşetsin. Bu sayede hep birlikte mutlu günlere kavuşalım. Ben beslemeye çıktığım zaman ayaklarım yerden kesiliyor. Elbette insanız, yola çıkarken bazen canım hiç istemiyor gibi oluyor. Ama besleme bittikten sonra evime kuş gibi dönüyorum. Onların sevgisi çok farklı bir şey. Anlatmak mümkün değil, yaşamak lazım diye düşünüyorum" dedi.

'AHDE VEFA NEDİR BURADA GÖRDÜM'

Hayvanların temel ihtiyacının besin değil sevgi olduğunu söyleyen Uyar, "Bazı insanlarımız ne yazık ki sokaklarda taşla, sopayla köpekleri kovalıyor. Sokaklarda hayvanlarımız pek bir iyilik göremiyor. Biz de onlara böyle davranınca ahde vefaya en iyi örnekle karşılaşıyoruz. Dilerim kalbi kararan insanlar onları örnek alır. Allah'a şükür ekonomik olarak şimdiye kadar hiç bunalmadık. Ama bu işe gönül vermiş insanlardan kuru mama yardımı bekliyoruz. Hayvanlara ayda en azından 400 kilogram mama vermeliyiz ki bu çark daha iyi dönsün. Özellikle yaz aylarında tavuk daha erken bozulduğundan dolayı mama ihtiyacımız oluyor" diye konuştu.

'SAĞLIĞIMI HAYVAN SEVGİSİNE BORÇLUYUM'

Toplumun her kesimini sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet eden Uyar, "Özellikle emekli olan insanlarımız bir hayvanı sahiplenmeli. Günde 1-2 defa onu dışarıya çıkardıkları zaman doktorlarımızın dediği yürüyüşü de yapmış olacaklar. Ben kalp ve tansiyon hastasıyım ama Allah'a şükürler olsun dağlara, kırlara çıkmak bana iyi geliyor. Hayvan sevgisi her derdin ilacıdır" ifadelerini kullandı.

