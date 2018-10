DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KARABURUN'DAKİ FACİADAN KURTULAN MUCİZE KADININ EŞ VE ÇOCUK ACISI

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından cesedi bulunan 2'si çocuk 8 kişiye otopsi yapıldı. Kimlikleri tespit edilen 4 kişinin cenazesinin yakınlarına teslim edileceği bildirildi. Bu cesetlerden 2'sinin tekne kazasından sonra 28 saat denizde kalıp mucize eseri kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin eşi ve çocuğu olduğu ortaya çıktı. Kayıp olarak aranan 26 kişiden, 11'i çocuk biri kadın toplam 12 kişinin ise teknenin kapalı bölümünde bulundukları öğrenildi. Geçen 10 Ekim Çarşamba günü saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, bir gün önce saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi, Foça'dan denize açıldıklarını söyledi. Denizde ilerlerken teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Karaburun'da Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından denizde arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Aramalarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişiler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ölenlerden 4'ünün kimlikleri, Irak'tan yakınlarının gelmesiyle tespit edildi. Bu kişilerin cenazelerinin, yakınlarına teslim edileceği, diğerlerinin ise yakınlarının gelmemesi halinde kimsesizler mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

MUCİZE KADININ EŞİ VE ÇOCUĞU DA ÖLENLER ARASINDA

Ölenler arasında yer alan 9 yaşındaki Abdullah Issa Abdulrahman ile Issa Abdulrahman Ahmed'in, 28 saat denizde kaldıktan sonra mucize eseri sağ kurtulan Mıhabat Ismael Ali'ninoğlu ve eşi olduğu belirlendi. Halen İl Göç İdaresi'nde bulunan kadının da eşinin ve oğlunun cenazelerinin teslim alınmasından sonra ülkesine gönderileceği öğrenildi.

11'İ ÇOCUK 12 KİŞİ HALEN SU ALTINDA

Bu arada kayıp olan 26 kişinin aranmasına yönelik çalışmalarda önemli bilgiler de elde edildi. Kayıp olanlardan 11'i çocuk biri kadın toplam 12 kişinin, teknenin kapalı olan bölümünde kaldıkları anlaşıldı. Teknenin bulunması için araştırmaların devam ettiği açıklandı. Olayda ölen Iraklıların yakınlarına yardım eden Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Haıtham Ahmet Star, "Ölenlerden 4'ünün kimliği belirlendi. Bunları ülkemize götüreceğiz. Geri kalanların yakınları çıkmaması durumunda ise burada toprağa verilecekler. Biz federasyon olarak Türk yetkilerle işbirliği yapıp, yardımda bulunuyoruz. 11'i çocuk 12 kişinin cesedi hala su altındaki teknenin içerisinde. Bunların bulunması için çabaların sürmesini bekliyoruz" dedi.

Ölenlerin yakınları ise kazada can verenlerin yeni bir hayat için yola çıktıklarını ve can verdiklerini söyledi.