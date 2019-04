DHA YURT BÜLTENİ -9

======================

Yazıcıoğlu davası tanığı: O dönem her şey kaza kırım heyeti üzerinden yürütüldü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Heyeti üyesi Kerem Mumcuoğlu, o dönem hem savcılıkta hem de basında her şeyin kaza kırım heyeti üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasında, Argus 5000 ve Skymap III C isimli GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 sanığın 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan yargılandığı davanın 5'İnci duruşmasına Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve çocukları ile Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenlerin yakınları, ailelerin ve sanıkların avukatları katıldı.

'2 GÜN SONRA CİHAZ YERİNDE YOKTU'

Duruşmaya bulunduğu şehirden SEGBİS yöntemiyle tanık olarak katılan kaza kırım heyetinden Kerem Mumcuoğlu, 29 Mart'ta kaza yerine gitmek istediklerini, ancak helikopterde yer olmadığı için gidemediklerini söyledi. Mumcuoğlu, kaza yerine kaza kırım heyeti başkanı Ferudun Seren ve Şıhmehmet Sevdim ile helikopter firmasının teknisyeni Kenan Köksal'ın gittiğini, kendisinin de Göksun'da kaldığını ifade etti. Mumcuoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"30 Mart'ta hiçbirimiz gitmedik, 31 Mart'ta ise olay yerine tekrar gittik. Yaptığımız kontrollerde helikopterin gösterge panelindeki Argus 5000 CE isimli cihazın yerinde bulunmadığını fark ettik. 2 gün önce giden arkadaşların çektikleri fotoğraflarda cihaz yerindeydi, ancak 31 Mart'ta cihaz yerinde yoktu. Diğer cihaz olan Skymap 3C isimli cihaz helikopterde bulunması gereken bir cihaz değil, pilotların tercihi ile kullandıkları bir cihaz. Bu cihazın da karlar üzerinde olduğunu daha sonra fotoğraflamalardan fark ettik. 31 Mart'ta cihazla ilgili cumhuriyet savcısına sözlü olarak bilgi verdik. Aynı gün Ferudun'un bir tutanak tuttuğunu hatırlıyorum, ancak bu tutanağı yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayına ait bir tarih atarak daha sonra imzaladık."

ARALARINDA GEÇEN TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ SORDU

Mumcuoğlu'nun ifadesinin ardından Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Şıhmehmet Sevdim ve kendisi arasında geçen telefon konuşmasının kayıtlarından bazılarını okudu. Görüşmelerde Şıhmehmet Sevdim'in kendisini ikna etmeye çalıştığını ifade eden Yavuz, "Kerem Mumcuoğlu Ferudun Seren'le ilgili şunu söylüyor, 'Bak, biz ona bir şey olsun ya da olmasın, biz ona söylemedik mi, bunları biz rapora yazalım diye. Bize danalar gibi bağırmadı mı?' Neden danalar gibi bağırmış Ferudun Seren, problem ne?" diye sordu.

Mumcuoğlu ise "Ferudun Seren'le herhangi bir tartışmamız olmadı, ancak daha sonra ilerleyen zamanlarda olaydan sorumlu tutulabileceğimiz düşüncesi ile ve kaza olayının şaibe olarak görülmesi nedeniyle cihazın yerinde olmadığı hususunun kaza kırım raporuna alınması konusunda Ferudun Seren'le aramızda ihtilaf olmuştur. Ben Ferudun'a cihazın kaza kırım raporunda bulunması gerektiğini söyledim. Ancak Ferudun cumhuriyet savcısına bilgi verildiğini, olayın raporda geçmesine gerek olmadığını söyledi" dedi.

'BİZİM ÜZERİMİZDEN ÇALIŞIYOR HERKES'

Şıhmehmet Sevdim ile Kerem Mumcuoğlu arasındaki görüşmenin ses kayıtlarını okumaya devam eden Yavuz, Mumcuoğlu'nun Sevdim'e, 'Korku yaratıp çözmeye çalışıyorlar. Büyük ihtimalle bunlar blöf yapıyorlar ağabey. Bu işi yapanlarla arada bir bağlantı var mı, yok mu bir şeyler yapılıyor' dediğini belirterek, "Kim korku yaratıyor, neyi çözmeye çalışıyorlar? Kim korkuttu, sizi tehdit mi ettiler? Neden şüpheleniyor, kim bunlar? Arada bağlantısı olanlarla olmayanlar kendilerinin karşısında, kendilerini tehdit eden, korkutan kim?" diye sordu. Mumcuoğlu, ise bu soru üzerine "Büyük ihtimalle basından çıkanlar. Basında sürekli hep kaza kırım heyetinden bahsediyorlardı. Belki ondan da bahsetmiş olabilirim. O telefon görüşmesindeki her şeyi net hatırlamamı benden beklemeyin, aradan 10 sene geçmiş. Bu sözleri hatırlamıyorum ama korkutmaktan kastımız basında bizle ilgili çıkan haberlerden başka bir şey yoktu. Bu konuda zaten bizimle alakalı en başından bu yana zaten sürekli haberler çıkıyordu. Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekiline 'Bizi neden alıyorsunuz? Bize bu görevi verenleri niye almıyorsunuz?' dedimö diye konuştu.

Herkesin kendileri üzerinden çalıştığını belirten Mumcuoğlu, "Kafalarında bir senaryo var birilerinin, 'Şunu yaptı veya şunu yaptırdı' diye. Bizim üzerimizden çalışıyor herkes. Basında da öyleydi, savcılıkta da öyleydi. Ve söylediğim bununla alakalı ve hala aynı şeyi söylüyorum. Farkındaysanız sürekli kaza kırım heyeti üzerinden gidiyor her şey" dedi.

KÖKSAL: ANTENİ BEN TAKMADIM

Kerem Mumcuoğlu'ndan sonra duruşmaya SEGBİS ile diğer tanık Kenan Köksal katıldı. Kaza kırım heyetinde yer alan ve helikopter firmasının teknisyeni olan, aile avukatlarının kanunen heyette yer almaması gerektiği belirtilen ve helikopterdeki ELT cihazını söktüğü öne sürülen Köksal, kendisini şöyle savundu:

"Normal şartlarda hava aracı kazalarında aracın sahibi şirkette çalışan bir teknisyen bulundurulur. Buna engel bir düzenlemeleri bilmiyorum. Kaldı ki sivil havacılık ekibiyle birlikte gittim, onlardan önce gitmişliğim yoktur. Sivil havacılık ekibinin yönlendirmesiyle onlara yardımcı oldum. ELT anteninin orada değiştirildiği veya olmayan antenin orada benim tarafımdan takıldığı iddialarını kabul etmiyorum."

YAVUZ: HEYET VE SANIKLAR AYNI EL TARAFINDAN YÖNLENDİRİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından avukatlar ve ölenlerin yakınları dinlendi. Avukat Kemal Yavuz, enkaz üzerinde keşif yapılmasını talep ederek, “Biz olayın organize şekilde idare edildiğini, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım heyeti üyeleri ile askeri helikopterin kaza kırımına giden sanıkların aynı el tarafından yönlendirildiğini düşünüyoruz. Hatta askeri Sikorsky helikopterinin bilerek kaza kırıma uğratıldığını iddia ediyoruz. Cihazları sökenler de askerlerdir" diye konuştu.

YAZICIOĞLU: ADALETE GÜVENİN KALMADIĞI KANAATİNDEYİM

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ise, "Adalet mülkün temelidir ancak ben Türkiye'de adalete güvenin kalmadığı kanaatindeyim. Mahkemenizin sanıklara ve tanıklara 'Bu iş kaza mıdır, suikast midir?' diye soru sormasını yadırgıyorum. Kaç yıllık hakim olduğunuzu da merak ediyorum" dedi.

Davanın duruşması, Ağustos ayına ertelendi.