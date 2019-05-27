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DHA  YURT - BUNALIMA GİREN KİŞİ, BOĞAZINI KESEREK KENDİNİ YARALADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 06:24 | Son Güncelleme

MUĞLA otogarında, Antalya'ya gitmek için bilet bulamadığı belirtilen Aycan Yetişkin (40), bunalıma girerek bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti.

MUĞLA otogarında, Antalya'ya gitmek için bilet bulamadığı belirtilen Aycan Yetişkin (40), bunalıma girerek bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan Yetişkin'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olay, saat gece 23.30 sıralarında Muğla şehirlerarası otogarında meydana geldi. Antalya'da cilt bakım ürünleri satışı yapan Aycan Yetişkin, Marmaris ilçesindeki bir işyerine sabun bıraktı. Yetişkin, Antalya'ya tekrar geri dönmek için Muğla otogarına geldi. Birkaç firmaya bilet soran ancak en erken seferin sabah saatlerinde olduğunu öğrenen Yetişkin, bir büfeden 'kısa süreli bir işi olduğunu söyleyerek' ekmek bıçağı aldı. Yetişkin, yürüyen merdivenlerden aşağı indiği sırada boğazını kesti. Olayo gören çevredeki vatandaşlar, yaşadıkları kısa şokun ardından durumu polise ve 112'ye bildirdi. Yetişkin, terminale gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetişkin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Otobüs terminalinden genel görüntü
-Otobüs terminalindeki yürüyen merdivenin önündeki kan izleri
-Hastaneden genel görüntü
-Aycan Yetişkin'in ambulanstan indirilmesi
-Polis aracı ve ambulansın görüntüsü
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

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