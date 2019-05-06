DHA YURT - HIDIRELLEZ DİLEKLERİNİ AKDENİZ'İN MAVİ SULARINA BIRAKTILAR

ANTALYA'da Hıdırellez Dilek Turu'na katılan vatandaşlar, kabul olmasını ümit ettikleri dileklerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Dileklerin ortak noktası ise sağlık, para ve mutluluk oldu.

Her yıl 6 Mayıs'ta 'Baharın habercisi' kabul edilen Hıdırellez'i kutlamak isteyenler, Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hıdırellez Dilek Turu'na katıldı. Belediye tarafından kiralanan gezi tekneleriyle tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan sabahın erken saatlerinde denize açılan vatandaşlar, dileklerini yazıp çizdikleri kağıtları ve gül dallarını denize bıraktı. Vatandaşlara Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da eşlik etti. 5 tekneyle denize açılan yaklaşık 300 kişiye çay ve simit ikram edildi. Bazıları kahvaltı yaparken bazıları çalan müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Dileklerini küçük kağıtlara yazanlar kadar büyük sayfalara yazıp Akdeniz'in mavi sularına bırakanlar da oldu.

BAŞKAN UYSAL'IN DİLEĞİ

Başkan Ümit Uysal, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra teknenin uç kısmına gelerek dileğinin yazılı olduğu küçük kağıt parçasını eşi Ümran Uysal ile denize bıraktı. Dileklerin genelde standart olduğunu ve tüm insanlık için güzel şeyler dilediklerini belirten Başkan Uysal, "Bu yıl da aynısını diledik. 2019 yılı ve daha sonrası yakındığımız şeylerin yaşanmadığı, daha mutlu bir Türkiye ve dünyaya sahne olur. Hıdırellez'in bu yıl Ramazan ayının ilk gününe gelmesi ayrı bir güzellik kattı. Saklamaya gerek yok; sevgi, barış ve hoşgörü diliyorum. Bir miktar kabul oluyordur muhakkak" dedi.

6 Mayıs'ın aynı zamanda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın da ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Uysal; Gezmiş, İnan ve Aslan'ın özel bir çıkar beklemeden ülkeleri ve insanlık için mücadele ederken haksızlığa uğrayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

İstanbul'da yaşarken Antalya'ya yerleşmeye karar verdiğini belirten Ayşen Sarsılmaz da dileğini denize bırakanlar arasındaydı. Herkes gibi sağlık ve para dilediğini belirten Sarsılmaz, "Bereket, bolluk, sağlık diliyorum" dedi.

11 yıldır her sene gelip dileğini denize bıraktığını belirten Gülay Kaplan ise önceki dileklerinin kabul olduğunu kaydetti. Herkes gibi sağlık, mutluluk ve para dilediğini de anlatan Kaplan, "Zaman zaman denedim ve dileklerimin kabul olduğunu gördüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Emine Çuldan röp

- Mert Hız röp

- Meyra Hız (çocuk) röp

- Röp yapılan Hız ailesinin dileklerini denize atması

- Karanlıkta deniz kenarında dua edenlerin görüntüsü

- Sahilden taş toplayıp denize atanların görüntüsü

- Vatandaş Perihan Altun'un dileğini çakıl taşına sarıp denize atması

- Perihan Altun röp

- Sahildeki kalabalıktan genel görüntü

- Deniz kenarında dua edenlerin görüntüsü

- Dua ettikten sonra denize dilek atanların görüntüsü

- Ailesiyle birlikte deniz kenarına gelen bebeğin görüntüsü

- Denizdeki dilek kağıtlarının görüntüsü

- Elinde Yasin suresi ve karanfil tutan kadından görüntü

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ - Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA)

