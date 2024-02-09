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  4. DHKP-C'li teröristlerin Çağlayan Adliyesi planı! Çantasından çıkanlar şoke etti: Onlarca kelepçe, örgüt flamaları ve bereler... Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz detayı!

DHKP-C'li teröristlerin Çağlayan Adliyesi planı! Çantasından çıkanlar şoke etti: Onlarca kelepçe, örgüt flamaları ve bereler... Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz detayı!

09.02.2024 14:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na düzenledikleri hain saldırı sırasında öldürülen DHKP-C'li teröristlerin çantasından çıkanlar, saldırı planının boyutunu gözler önüne serdi. Kadın teröristin taşıdığı çantada yapılan kontrollerde onlarca plastik kelepçe, örgüt flamaları ve bereleri çıktı. Polis ekipleri teröristlerin adliyeye girmeyi başarmaları durumunda onlarca kişiyi rehin almayı planladığı üzerinde dururken, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz detayı dikkat çekti.

DHKP-C'li teröristlerin Çağlayan Adliyesi planı! Çantasından çıkanlar şoke etti: Onlarca kelepçe, örgüt flamaları ve bereler... Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz detayı!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı saldırı girişimini gerçekleştirilen DHKP-C'li teröristlerin çantalarından çıkanlar örgütün yaptığı planın boyutunu gözler önüne serdi. 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 96 şüpheli gözaltına alınırken, saldırıyla ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.

TERÖRİSTLERİN ÇANTASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzenek ele geçirilmişti. Teröristlerin çantasından çıkan çok sayıda mermi, çok sayıdaki plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

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METROBÜSLE GELDİLER

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esenyurt’ta metrobüse binip Çağlayan durağında inen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimli teröristler, adliyenin D kapısının karşısındaki alan kontrolünden sorumlu polisler tarafından durduruldu.

GBT KONTROLÜ SIRASINDA BİBER GAZI SIKIP ATEŞ AÇMIŞLAR

Bu sırada GBT için kimlik istenen Birkoç, çantayı açar gibi yaparak biber gazı sıktı, terörist Yayla da silahı çıkarıp polislere ateş açmaya çalıştı.

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TEK KURŞUNLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kuru sıkıdan bozma olduğu belirtilen silahın tutukluluk yaptığı öğrenildi. Çatışmada kahraman polisler tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerden Yayla’da tek, Birkoç’ta ise 3 kurşun izi tespit edildi.

TERÖRİSTLERİN ASIL HEDEFİ NEYDİ?

Teröristlerin, adliyenin yerleşkesine adı verilen ve 2015 yılında öldürülen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz olayının bir benzerini devreye koymaya çalıştıkları değerlendiriliyor.

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REHİN Mİ ALACAKLARDI?

Diğer yandan teröristlerden Pınar Birkoç’un ablası Necmiye Birkoç’un, Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmasının olduğu güne rastlayan saldırıya ilişkin, teröristlerin adliyeye girip tutukluyu kaçırma veya mahkeme heyetini rehin alma planı üzerinde duruluyor. Terörist Emrah Yayla’nın 2008 yılında Adana’da güvenlik güçleriyle yargı mensuplarına saldırı hazırlığındayken 11 kilo patlayıcıyla yakalanıp cezaevine girdiği, Adana ve Bolu F Tipi cezaevlerindeki 13 yıllık hapis cezasının ardından Şubat 2021’de tahliye olduğu belirlendi.

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KAHRAMAN ESKİ ÖZEL HAREKÂTÇI

Öte yandan teröristleri durduran kahraman polisle ilgili de bilgiler ortaya çıktı. Yer alan bilgilere göre, vurulduktan sonra teröristleri etkisiz hale getiren polisin eski bir özel harekatçı olduğu öğrenildi.

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DİZİNDEN VURULDU, ÇATIŞMAYA GİRDİ

Polis memuru, dizinden yaralı olmasına rağmen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’la çatışmaya girdi. Birkaç metre mesafeden karşılıklı tabancalar ateşlendi. Polis memuru ilk olarak Emrah Yayla’yı ardından da Pınar Birkoç’u etkisiz hale getirdi.

Kaynak: İHA

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
DHKP-C terör saldırısı çağlayan adliyesi
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