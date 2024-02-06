Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı girişiminin görüntüleri çıktı! Teröristler böyle vuruldu

İstanbul'da sabah saatlerinde teröristler tarafından saldırı girişimi gerçekleştirildi. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 3 vatandaş 3 polis yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bakan Yerlikaya son durumu şu ifadelerle paylaştı;

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.

Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.

Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





