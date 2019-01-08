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Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li hakkında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

Didem Arslan'a sosyal medyadan hakarette bulunan CHP üyesi Hüseyin Erol disiplin kuruluna verildi.

Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li hakkında karar

Habertürk televizyonu spikeri Didem Arslan'a sosyal medyadan hakarette bulunan CHP üyesi disiplin kuruluna verildi.

CHP'nin Kocaeli il seçim koordinasyon kurulunda görevli Hüseyin Erol, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın talimatıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Hüseyin Erol Habertürk TV spikeri Didem Arslan'a sosyal medyadan "Kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım" demişti. Erol'un bu ifadeleri tepki toplamıştı.

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Didem Arslan Hüseyin Erol CHP Disiplin Kurulu sosyal medya HAKARET

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