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Didem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Odaya kilitlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Yalova'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan çarşaf sarkıtıp aşağıya inmeye çalışırken düşüp ölen kadının madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edildi.

Didem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Odaya kilitlemişler

Yalova'da dün gece Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede ikamet eden Didem K. (42) isimli kadın evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı. Didem K.’nin balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu esnada kadın dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine kadının cesedi önce Yalova Devlet Hastanesi morguna ardından detaylı otopsi için Bursa'daki Adli Tıbba gönderildi.

AİLESİ ODAYA KİLİTLEMİŞ

Öte yandan, Didem K.'nın balkondan çarşaf sarkıtarak aşağıya inmesinin nedeni de ortaya çıktı. Yalova'daki bir elyaf fabrikasında insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen Didem K.'nin madde ve alkol kullandığı, ailesi tarafından gece dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edildi.

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Annesi ile birlikte yaşadığı belirtilen kadının 4 ayrı çarşafı birbirine bağlayıp kilitli tutulduğu odanın balkonundan aşağıya inmeye çalıştığı sırada çarşaflardan ikisinin düğümünün açıldığı ve yere düşüp hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (DHA-İHA)


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Yalova didem

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