HABER

Didim'de 44 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Didim ilçesi Akbük açıklarında geçen pazar günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu ekibi, saat 02.37'de, lastik botuyla geçiş yapan bir grup göçmeni tespit etti. Durdurulan lastik botta 37'si Suriye, 6'sı Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 44 göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 7'si kadın ve 14'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Didim'de 44 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Düzce'de 12 araç birbirine girdi: 4 yaralıDüzce'de 12 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Sağır ve dilsiz genci öldürenler de sağır ve dilsiz çıktıSağır ve dilsiz genci öldürenler de sağır ve dilsiz çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.