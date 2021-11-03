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Dijital insanlar sanal dünyaya hakim olabilir

03.11.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soul Machines isimli bir şirket yapay zeka teknolojisini kullanıyor ve dijital insanlar sanal dünyaya hakim olsun diye önemli çalışmalar yürütüyor. Bu şirket tarafından geliştirilen dijital beyin üretme sistemleri ayrıca bir platform bile kurdu.

Dijital insanlar sanal dünyaya hakim olabilir

Humans OS 2.0 platformu olarak isimlendirilen bu platform sayesinde dijital insanların dijital iş gücüne katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Aslına bakacak olursak bu şirket Metaverse teknolojisini kullanacak. Böylece çoğunlukla müşteri hizmetlerinde yer alması planlanan dijital insanlar üretilecek.

Soul Machines tarafından geliştirilen sistemler sayesinde dijital beyinler üretilecek. Böylece eğitimli beyinlere sahip dijital insanlar birçok farklı pozisyonda çalışabilecek. Aslına bakacak olursak bunun bir sanal yansıma olacağını söyleyebiliriz.

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DİJİTAL VERSİYONUNUZ ÇALIŞSIN, SİZ TATİL YAPIN

Bu şirket ilerleyen yıllarda kendinizin dijital bir versiyonunu üretmeniz için çalışacak. Hatta bundan daha fazlasını bile yaratmak mümkün olacak. Keyifli vakit geçirmek isteyenler için bu tür sistemler büyük katkı sağlayabilir. Yani sizin kendi dijital versiyonunuz sanal dünyada çalışırken siz tatil yapabilirsiniz. Dijital insanlar sanal dünyaya böylece tamamen geçiş yapacak.

Dijital insanlar ilerleyen yıllarda sağlık ve eğitim sektörü gibi birçok alanda çalışabilecek. Böylece sektör neredeyse herkese hizmet verecek. Yapay zeka burada kilit bir noktaya sahip. Eğer dijital insanlar yapay zeka ile eğitimli hale getirilebilirse her şey mümkün olabilir. Peki siz dijital insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden konuyla ilgili fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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