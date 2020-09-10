HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'

Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünya bir süre eve kapandıktan sonra "yeni normal" için önlemler ile hayata dönmeye çalışıyor. İşletmeler maske, mesafe ve hijyen kuralı ile hizmet verirken Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son aylarda, bu konuda yaklaşık 50 dava açıldığını belirten Dr. Murat Can Pehlivanoğlu işletmelerin kurallara uymak gibi bir yükümlülüğü olduğunu ve müşterilerini de uyarması gerektiğini ifade etti.

Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'

Bir işletmeden virüs bulaştığı takdirde maddi manevi tazminat davası açma hakkının doğduğunu ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Adalet bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Can Pehlivanoğlu şunları söyledi: “Bu konuda şöyle bir örneklendirme yapalım. Mesela bir restorana gittiniz bir yemek siparişi verdiğinizde önünüze sadece yemeğinizin gelmesini değil bu yemeğin mutfakta hijyen koşulları içerisinde pişirilmesi, önünüze gelen tabağın temiz olması, çatalın, bıçağın temizlenmesi, masanın temiz olmasını da istiyorsunuz. Bir mekâna gittiğinizde orada hijyen koşullarının, maskenin, sosyal mesafenin ve bakanlık talimatlarında belirtilen kuralların uygun olduğu bir ortamda yemek yeme ve bulunma hakkınız var. Bu anlamda eğer işletmeler kurallara uymazlarsa ve o ortamda size koronavirüs bulaşırsa buna karşı olarak işletmeye maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Ancak işletmenin kusuru, virüsün kişiye nerede bulaşmış olabileceği değerlendirilir ve işletmeler eğer maske takma sosyal mesafe ve diğer talimatlara uydularsa bu halde artık kusurları bulunmuyor demektir. Bu anlamda işletmeleri uyaralım. Özellikle kendi çalışanlarının ve müşterilerinin sosyal mesafe ile maske kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde müşterilerden gelecek maddi, manevi tazminat talepleri ile karşı karşıya kalabilirler."

“İŞLETMELER MÜŞTERİLERİN DE KURALLARA UYMASINI SAĞLAMALI”

İşletmelerin müşterileri de uyarması gerektiğini ifade eden Dr. Pehlivanoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “İşletmelerin sadece kendi çalışanlarının değil içeri giren müşterilerin de kurallara riayet etmesini sağlamak yükümlülüğü var. Diyelim ki siz işletme sahibi olarak kapıda maske dağıttınız diyelim o kişi içeri girdikten sonra maskeyi çıkardı. İşletme sahipleri bu durumda müdahil olarak kurallara riayet edilmesi için müşterileri uyarmalı, kabul etmeyen müşterilere de yaptırım uygulaması, gerekirse müşteriyi şikâyet haklarını kullanmak gibi haklarını işletmesi gerekir. Aksi takdirde işletme burada virüs bulaşma durumunda kendi sorumluluğu ile karşı karşıya kalacaktır.”

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı! Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Düğünde görülmemiş koronavirüs önlemi! Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı! Sözcü TV için mi dönüyor?
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı!
İstanbul'da yaya geçidine konulan bariyer kaldırıldı
Gören şaşkına döndü! Kaldırıldı
Motosikletli şahıs, içinde çocuğun da olduğu otomobildeki aileye saldırdı
İçinde küçük çocuğun da olduğu araca böyle saldırdılar
Ankara'da şoke eden olay! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (10 Eylül yurtta hava durumu)
Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.