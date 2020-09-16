HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dikkat çeken anket sonucu: Türkiye'de her yüz kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor

Dikkat çeken anket sonucu: Türkiye'de her yüz kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

Türkiye'de her yüz kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor ya da abartıldığını düşünüyor.

Dikkat çeken anket sonucu: Türkiye'de her yüz kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor

Türkiye koronavirüs salgınında 6 ayı geride bıraktı. Türkiye'de koronavirüs nedeniye toplam 7 bin 249 kişi hayatını kaybetti.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin anketine göre Türkiye'de her 100 kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü ise koronavirüsün abartıldığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 15'i ise koronavirüsün dış güçler tarafından getirildiğini söyledi.

anket

"BU ÇOK TEHLİKELİ"

Araştırmanın sonuçlarını koronavirüs yüzünden ölümden dönen Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu NTV'ye değerlendirdi.

Tutluoğlu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok yüksek bir oran ve çok şaşırtıcı. İnanmayanları bir pandemi hastanesine götürüp bir dolaştırmak lazım. Hastalığın varlığına inanmamak çok düşündürücü. Ölen hastalar, ölen doktorlar... Hakikaten çok dramatik bir olay yaşıyoruz. Araştırmanın sonuçlarına göre neredeyse toplumun yarısı ya bu hastalığa inanmıyor ya da abartıldığını düşünüyor. Bu da çok tehlikeli. Aslında toplumda gördüğümüz maske kullanmamakta ısrar eden, maskeyi yanlış kullanan, maskeyi koluna takan arkadaşlar herhalde inanmayan gruptan. Ben bir hekim olarak bu olayı ilk başlarda çok yoğun olarak yaşadım. Yoğun bakımda uzun süre yattım, zor kurtuldum, ölümden döndüm. Birçok hekim arkadaşım ölüyor, sağlık çalışanları ölüyor. Buna artık inanmamak, çok akıllıca değil"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalarBakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Zona aşısı işe yarıyor mu?Zona aşısı işe yarıyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Diğer Haberler
İzmir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İzmir’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Malazgirt Savaşı'nın alan tespitinde kazı çalışmaları başladı
Malazgirt Savaşı'nın alan tespitinde kazı çalışmaları başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan canlı yayında önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
8 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter sevk edildi
8 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter sevk edildi
Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerine ve Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz
Kılıçdaroğlu'ndan TTB'ye destek mesajı
Bitlis’te iki mahalle karantinaya alındı
Bitlis’te iki mahalle karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.