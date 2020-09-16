Dikkat çeken anket sonucu: Türkiye'de her yüz kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor

Türkiye koronavirüs salgınında 6 ayı geride bıraktı. Türkiye'de koronavirüs nedeniye toplam 7 bin 249 kişi hayatını kaybetti.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin anketine göre Türkiye'de her 100 kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü ise koronavirüsün abartıldığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 15'i ise koronavirüsün dış güçler tarafından getirildiğini söyledi.

"BU ÇOK TEHLİKELİ"

Araştırmanın sonuçlarını koronavirüs yüzünden ölümden dönen Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu NTV'ye değerlendirdi.

Tutluoğlu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok yüksek bir oran ve çok şaşırtıcı. İnanmayanları bir pandemi hastanesine götürüp bir dolaştırmak lazım. Hastalığın varlığına inanmamak çok düşündürücü. Ölen hastalar, ölen doktorlar... Hakikaten çok dramatik bir olay yaşıyoruz. Araştırmanın sonuçlarına göre neredeyse toplumun yarısı ya bu hastalığa inanmıyor ya da abartıldığını düşünüyor. Bu da çok tehlikeli. Aslında toplumda gördüğümüz maske kullanmamakta ısrar eden, maskeyi yanlış kullanan, maskeyi koluna takan arkadaşlar herhalde inanmayan gruptan. Ben bir hekim olarak bu olayı ilk başlarda çok yoğun olarak yaşadım. Yoğun bakımda uzun süre yattım, zor kurtuldum, ölümden döndüm. Birçok hekim arkadaşım ölüyor, sağlık çalışanları ölüyor. Buna artık inanmamak, çok akıllıca değil"

