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Dikkat çeken araştırma: Sessiz kalp krizi geçirmek felç riskini artırıyor

11.03.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Dikkat çeken araştırma: Sessiz kalp krizi geçirmek felç riskini artırıyor

ABD'de yürütülen bir araştırmada, sessiz ya da fark edilmeyen kalp krizi geçirmenin 65 yaş ve üstü kişilerin hayatlarının ileriki dönemlerinde felç riskini artırdığı saptandı.

Amerikan İnme Derneğinin yürüttüğü çalışmada, 4 bin 200'den fazla hastanın sağlık verileri incelendi.

İNME RİSKİNİ YÜZDE 47 ARTTIRDIĞI BELİRLENDİ

Çalışmada, EKG sonuçlarında sessiz kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastalarda, geçirmeyenlere göre inme riskinin yüzde 47 arttığı belirlendi.

Çalışmanın yazarı Weill Cornell Tıp Fakültesinden Alexander E. Merkler, sessiz kalp krizinin fark edilen kalp krizi kadar ölümcül olabildiğini belirterek, 65 yaş ve üstü kişilerde sessiz kalp krizinin fark edilen kalp krizlerinden daha sık görüldüğünü ifade etti.

Merkler, "Sessiz kalp krizi geçirmenin felç riskini artırabildiğini saptadık. Sessiz kalp krizlerinin felç için yeni bir risk faktörü olarak kabul edilebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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