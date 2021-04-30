Dikkat çeken çıkış: Bodrum varyantına hazır olun!

Tam kapanma öncesi bavulunu alan yollara düştü. Süreci ve bayramı köylerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Bodrum'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi.

Kente sadece 3 günde 8 binin üzerinde araç giriş yaparken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşananları 'kaos' olarak nitelendirdi.

Kente yaşanan göç dalgasıyla ilgili en dikkat çeken yorum ise Sabaha gazetesi yazarı Dilek Güngör'den geldi.

"BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASINA HAZIRLIKLI OLUN"

Bodrum'a yaşanan tatilci akınını eleştiren Güngör, bugünkü yazısında "Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'bu da Bodrum varyantı' açıklamalarına hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı.



