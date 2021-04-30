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Dikkat çeken çıkış: Bodrum varyantına hazır olun!

30.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma öncesi Bodrum, adeta 'tatilci' akınına uğrarken, kente sadece 3 günde 8 binin üzerinde araç giriş yapmıştı. Bodrum Belediye Başkanı yaşananları 'kaos' olarak nitelendirirken, kentten gelen görüntüler endişe yarattı. Kentteki kalabalık bulaş riskini artırırken, "Bodrum varyantına" hazır olun çıkışı dikkat çekti.

Dikkat çeken çıkış: Bodrum varyantına hazır olun!

Tam kapanma öncesi bavulunu alan yollara düştü. Süreci ve bayramı köylerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Bodrum'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi.

Kente sadece 3 günde 8 binin üzerinde araç giriş yaparken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşananları 'kaos' olarak nitelendirdi.

Kente yaşanan göç dalgasıyla ilgili en dikkat çeken yorum ise Sabaha gazetesi yazarı Dilek Güngör'den geldi.

"BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASINA HAZIRLIKLI OLUN"

Bodrum'a yaşanan tatilci akınını eleştiren Güngör, bugünkü yazısında "Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'bu da Bodrum varyantı' açıklamalarına hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bodrum

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