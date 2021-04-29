Tam kapanma öncesi kaos! Her yerden endişelendiren fotoğraflar geliyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ve bugün başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan 'tam kapanma' öncesinde tüm yurtta hareketlilik yaşandı. BODRUM'DA KAOS YAŞANIYOR Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bodrum'da Belediye Başkanı Ahmet Aras, düzenlediği basın toplantısında 'tam kapanma' nedeniyle yaşanan yoğunluk hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başkan Aras, pandemi nedeniyle 500 bini aşan nüfusun kaosa neden olduğuna dikkat çekti. "KAOSLA KARŞLILAŞTIK" En büyük korkularının Bodrum'a giriş yapanlarla birlikte vaka sayılarının yükselmesi olduğunu vurgulayan Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması. Bodrum'daki sağlık hizmetimiz sadece kendi nüfusumuza göre dizayn edilmiştir. 30 civarında yoğun bakım yatağımız, 300 civarında da hastane yatağımız var. Eğer bu sayı artarsa, bulaş çoğalırsa buradaki sağlık sistemi yetmeyecektir. Herkesin çok dikkatli olması lazım, sokağa çıkmaması lazım. Herkesin evinde kendi güvenliğini alarak dışarı çıkmaması lazım. 'Market gideyim, yeni geldim' diye düşünürse biz bu salgını tutamayız. Bu kaosu yaşamaya devam ederiz. Bir isteği olan olursa belediyeye ulaşsın biz onlara gereken servisi yaparız."

"SON 3 GÜNDE, GÜNLÜK 8 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI" Son günlerde Bodrum'da yaşanan yoğunluk nedeniyle önlem aldıklarını vurgulayan Aras, ilçeye son 3 günde, günde 8 bin aracın giriş yaptığını ancak giriş yapan araçlarla birlikte ilçeden çıkış yapan araçların da olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bunlardan belki yüzde 60'ı tedarikçidir. Çünkü Bodrum'da zaten ciddi bir hareketlilik ve trafik var. Şu anda ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu yoğunluk son birkaç günlük yoğunluk değil. Yaklaşık 1 yıldır biz bu yoğunlukla yaşıyoruz. Özellikle ikinci konutu, yazlık evi olan vatandaşlarımız ülkemizin her yerinden Bodrum'a gelerek yaşamaya başladı. Bu bir turizm yoğunluğu değil. 11 Nisan'dan sonra turizmde yaşanan olumsuz gelişmeler turizm beklentimizi ortadan kaldırdı. Kapanmadan sonra Mayıs'ın 17'sinden sonra tekrar açılırsa turizmden tekrar söz edebiliriz. Şu andaki yoğunluğun sebebi kapanmanın getirdiği olumsuzluklardan, büyükşehirlerden uzaklaşarak Bodrum'a gelmesinin önünü açtı. Biz bu yoğunlukla mücadele etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Belediye personelimiz ve kamu kurum kuruluşları tüm gayretiyle Bodrum'da yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız."

"ŞANTİYE GÖRÜNÜMÜ VAR" Bodrum'a son araç girişleriyle birlikte nüfusun 500 bini aştığını dile getiren Aras, alt yapı ve inşaat çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ilçede şantiye görünümü olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Nüfusumuzun 500 bin civarında olduğunu tahmin ediyorduk. Şu an son 3 günde çok giriş olduğu söyleniyor ama bu trafiği biz zaten yaşıyoruz. Bu durumun 100 bin, 200 bin yansıdığını düşünmüyorum ama nüfus 500 bini aşkın olduğunu düşünüyoruz. İlçemizdeki nüfus bahsedildiği gibi 1 milyona ulaşan yaz nüfusu değil. Bodrum, yaz dönemlerinde 1 milyonu geçen bir nüfusa hizmet edebiliyordu. Biz de bu kültürle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıla yayıldı. Sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Bodrum alt yapı sorunları ile mücadele ederken, biz her yerde alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Bodrum'da bir şantiye görünümü var. Bizi en çok zorlayan konu bu. Diğer hizmetlerin birçoğunu herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sürdürmeye çalışıyoruz. Nüfus yoğunluğunda inşaat ve alt yapı çalışmalarından bahsettik. Bu işler kolay olmayacaktır. Halkımızdan bu konuda eleştiriler alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu kalabalık çok daha fazla talepte bulunacak."

ANTALYA'DA HAREKETLİLİK Antalya'da da 17 gün sürecek kapanma öncesinde alışveriş yapmak isteyenler semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı ilçesindeki kapalı pazarda ve çevresinde neredeyse adım atacak yer kalmadı. Kalabalıktan tedirgin olan bazı kişiler ise pazar girişinden geri döndü. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi Tam kapanma öncesinde pazara alışveriş için gelen Kadriye Küçük, “Kapanma başlayacağı için zorunlu olarak ben de geldim pazara. Alışveriş yapalım diye eşimle geldik. Fakat içerisi çok kalabalık. İnsanlar karınlarını doyurmak için bir şeyler almak zorunda. Ben kalabalıktan daraldığım için pazara giremedim. Eşim şu an alışverişe mecburi devam ediyor" dedi. OTOBÜS BİLETİ BULAMADILAR Şehirler arası yolculuk yasağının başlamasından önce 17 günlük süreci memleketlerinde geçirmek isteyen veya zorunlu olarak ikametlerinin bulunduğu şehirlere dönmesi gerekenler de Antalya Şehirler arası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları yoğunluk nedeniyle ek seferler koyarken, bazıları ise yoğunluk nedeniyle otobüslerde yer bulamadı. "FİYATLARI 2'YE KATLANDI" Van'a gitmek için Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen ancak bilet bulamayan Faruk Bilgin, yer bulamadığını ve ek sefer koyulmadığını söyledi. Bilgin, “Fethiye'de çalışıyorduk. Kapanmada çalışma izni alamadığımız için işimizi yarım bıraktık. 17 gün burada yapacak hiçbir şey yok.

Bu sıkıntı üzerine ister istemez memleketimize dönüyoruz. Otobüs veya uçak bileti bulamıyoruz. Fiyatları 2'ye katlandı. Çaresiz kaldık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Otobüslerde yer yok, ek sefer koyulmamış. Gitmek isteyen çok kişi var ama bilet yok" diye konuştu. "BAYRAM YOĞUNLUĞU GİBİ YOĞUNLUK" Bir otobüs firmasında çalışan Sadık Dilmaç, beklediklerinin üzerinde talep olduğunu belirtti. Dilmaç, “Şu anda bayram yoğunluğu gibi bir yoğunluk var. 17 günlük kısıtlamadan dolayı memleketine gitmek isteyenler 2-3 gün önceden gitmeye başladı. Beklenen talebin üzerinde yoğunluk var. Talep olan yerlere ek sefer koyduk. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illere ek seferler koyduk. Gelen yolcularımız şu an mağdur olmuyor. Firmalara göre değişiyor ancak toplamda bugün için 50'ye yakın ek sefer koyuldu" dedi. ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI Kentin bazı bölgelerinde ise öğle saatleri olmasına rağmen araç trafiği yaşandı. Kapanma öncesinde araçlarıyla dışarı çıkan kişiler trafik nedeniyle gidecekleri yerlere ulaşmak için uzun süre trafikte bekledi. Kentin yaya yoğunluğunun en çok olduğu Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde de yoğunluk yaşandı. Cadde üzerindeki mağazaları gezenler ve alışveriş yapan kalabalıktaki bazı kişilerin maske dahi takmadığı görüldü.

Tam kapanmada elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar: Kesinti olmayacak, son ödeme tarihi değişecek! KAYMAKAMLIKLAR ÖNÜNDE "SEYAHAT İZİN BELGESİ" KUYRUĞU OLUŞTU İstanbul'da ise "seyahat izin belgesi" almak isteyen çok sayıda vatandaş kaymakamlıklara başvurdu. Seyahat izin belgesi için Arnavutköy Kaymakamlığı önünde çok sayıda vatandaş sıra oluşturdu. Genel olarak maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenirken yetkililer vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Üsküdar Kaymakamlığı önünde sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Kaymakamlık görevlileri ve polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Kaymakamlık yetkilileri, seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşları öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı'na yönlendirdi. Maltepe Kaymakamlığı önünde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarırken, vatandaşlar içeriye salgın tedbirleri kapsamında sırayla alındı. Öte yandan, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek 17 günlük tam kapanma öncesinde adli işlerini tamamlamak isteyen vatandaşların da adliyeler önünde sıra oluşturdukları görüldü.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK 17 günlük tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde de yolcu hareketliliği yaşandı. Yetkililer yolcu yoğunluğunun yaşanmaması için bir çok kontuarı açarak yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini hızlı bir şekilde yapılmasını sağladı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan hijyen ekipleri yoğunluk nedeniyle yolcuların sosyal mesafe kuralına uyması konusunda ikazlarda bulundu. "SAATLERDİR YOLDAYIZ" Sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunlu ise çileye dönüştü. Ailesiyle tam kapanma öncesi Konya'ya gittiklerini söyleyen Ahmet Çandar, “Konya'ya gitmeye çalışıyoruz. 1,5-2 saat oldu pek yol alamadık. İnşallah yasak başlamadan kazasız belasız gidebilirsek ne mutlu bize. İşler vardı anca ayarladık son güne kaldık. Dükkanı kapattık gidiyoruz. Ortalama 9 saat yolumuz var ama böyle giderse zor. Herkes yollarda" dedi. KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA "TAM KAPANMA" ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI Karadeniz Sahil Yolu'nda da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam etti. Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.