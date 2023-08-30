Dikkat çeken görüşme: Murat Kurum ile Naci Görür olası İstanbul depremini konuştu

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, çalışmalarına İstanbul’da yaptığı görüşmelerle devam etti.

Kurum, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile buluştu. Görüşmeyi sosyal medyadan duyuran Murat Kurum “Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreci, terörle mücadele kadar önemli! Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz. Bu alanda değerli çalışmaları bulunan, daha önce Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nde de birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Naci Görür Hocamız ile buluştuk. Başta İstanbul depremi olmak üzere ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik.” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum dün de Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nde Sadettin Ökten’i ziyaret etmiş, “Prof. Dr. Sadettin Ökten gibi ömrünü medeniyetimizi, gözbebeğimiz İstanbul’umuzu anlamaya ve anlatmaya adamış, şehircilik külliyatımıza onlarca eser kazandırmış bilge büyüklerimizi ziyaret etmek insanı yeniliyor, ufuk kazandırıyor. Çok şey öğrendim, notlarımı aldım. Kitabımı da imzalattım. Allah başımızdan eksik etmesin.” ifadelerini kullanmıştı.



