Dikkat çeken kare! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, birlikte nikah şahidi oldu

CHP Tekirdağ Milletvekili İlham Özcan Aygun’un oğlu Kaan Aygun, hayatını Eda Yılmaz ile birleştirdi. Tekirdağ’da bir tesiste yapılan nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Volkan Nallar’ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Özel, Kılıçdaroğlu ve Karayalçın yaptı. Özel, nikahta yaptığı konuşmada, çifti kutlayarak, mutluluklar diledi.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır