Dikkat çekici: Katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate Xs'in Türkiye fiyatı açıklandı!

Huawei Mate Xs, bundan iki ay önce Huawei tarafından internet üzerinden yapılan bir yayınla duyurulmuştu. Huawei Mate X'in 5G ile güncellenmiş versiyonu olan Huawei Mate Xs, ilk satışa çıkışını Çin'de gerçekleştirmişti. Çin'deki stoklarını hızlıca tüketen Huawei Mate Xs, Uzak Doğu'daki macerasının ardından ülkemiz topraklarına da giriş yaptı.

İŞTE HUAWEİ MATE XS'İN TÜRKİYE FİYATI

Huawei Mate Xs Huawei Türkiye online mağazasına eklendi. Huawei işi katlanabilir akıllı telefonun resmi mağazaya eklenmesiyle fiyatı da belli oldu. Buna göre, Huawei Mate Xs'i Türkiye'de 29.999 TL'den satın almak mümkün. Kimimiz için dudak uçuklatıcı bir fiyatla listenen Huawei Mate Xs, bu haliyle rakibi Galaxy Z Flip'in neredeyse iki katından fazla bir fiyata sahip. Fakat bu durum oldukça normal.

ÜRETİMDE MALİ RAHATLAMA FİYATLARI İNDİRECEK

Katlanabilir akıllı telefonlar Her iki markanın da premium üstü cihazı olma özelliği taşıyor. Bu anlamda oldukça maliyetli bir üretime sahip olan katlanabilir akıllı telefonlar, henüz normal premium akıllı telefonların fiyat seviyelerine inemedi. Ancak ilerleyen dönemlerde katlanabilir akıllı telefon parçalarının ucuzlaması ve üretiminin mali açıdan rahatlatılması ile birlikte orta seviye akıllı telefonlarda dahi katlanabilir ekran teknolojisi görmemiz mümkün olacak. Fakat o zamana kadar katlanabilir akıllı telefonlar normal akıllı telefonlardan biraz daha pahalı olmayı sürdürecek gibi görünüyor.

