Dikkat çekici nail art modelleri için en iyi oje markası tavsiyeleri

Nail art, farklı ojeler ve farklı desenlerle tırnaklara yapılan süslemelerin genel adı. Rengi, deseni, uzun veya kısalığı tamamen sizin zevkinize göre yapılabilir. Nail art yapmak için kuaför salonlarına, güzellik merkezlerine veya tırnak uzmanına gidip hem vakit hem de nakit kaybetmenize hiç gerek yok. Biraz el beceriniz varsa, iyi oje markaları ile evinizde istediğiniz nail artı yapabilirsiniz. Korkmayın, el beceriniz yoksa da yapabilirsiniz! Oje dışında yapacağınız desenler için kullanabileceğiniz pek çok araç var. Üstelik hem kolay hem bütçe dostu! Siz de nail art yapmak istiyor ama nereden nasıl başlayacağınızı bilemiyorsanız, gelin önce nail art için en iyi oje markaları hangileri bunu öğrenelim!

1. Nail Artı Uzun Süre Kalıcı Yapacak Bir Sır: Oje Bazı!

Base coat olarak bilinen oje bazları, tırnaklarınızı ojenin sarartıcı etkisinden korurken aynı zamanda yaptığınız her şeyin kalıcı olmasını sağlıyor. Ojenin daha iyi işlemesi için pürüzsüz bir zemin hazırlayarak görünümün kalitesini artırıyor. Base coat kullanırken ojelerinizi tırnak etlerine taşırma ihtimaliniz de oldukça düşük oluyor. Yumuşak tırnakları güçlendirerek olası şekil bozukluklarını önlüyor. Sağlıklı bir nail artın ilk adımı bu renksiz olan base coatları uygulamak olmalı! Flormar Ridge Vanisher ise bunun en ama en güzel örneklerinden!

Base coat olmadan olmaz diyenleri ve tırnaklarını daha da güçlendirmek isteyenleri böyle alalım!

2. Belki de Sırrı Maybelline!

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Markanın reklamlarında çıkan o cümle sizin de aklınızdan geçti mi şu an? İtiraf etmek gerekir ki gerçek bir cümle bu! Çünkü yedi güne kadar kalıcı olabilen, canlı ve parlak renklere sahip Maybelline Super Stay ojeler, muhteşem nail artlar yaratabiliyor. Hem kalıcılığı ile rahat bir kullanım sunuyor hem de üzerine yapılan desenleri parlak ve net bir şekilde yansıtıyor. Tırnaklarınızı yumuşatmayan yapısı ve ince fırçasıyla kolay bir şekilde uygulamanızı sağlıyor. İstediğiniz renklerle istediğiniz desenleri yapabileceğiniz bu ojelerle harikalar yaratabilirsiniz.

Maybelline Super Stay ojeleri arasında favorimiz olan kırmızı oje için buraya tıklayabilirsiniz!

3. Nude Aşkımızı Kimse Sorgulamasın!

Son yılların trendlerinden olan nude ojelerde bir dünya markası haline gelen Pastel, nail artlara harika bir zemin hazırlıyor. İster ten renginize göre, ister nail art yapacağınız desene göre seçebileceğiniz birçok renk seçeneğini bir arada tutuyor. Öyle ki hangi rengin aynı hangi rengin farklı olduğunu anlayamayacağımız kadar yakın tonları bile var. Nude renkleri tabana uyguladığınızda üzerindeki desenler çok daha renkli ve çok daha görünür olabilir. Özellikle siyah, kırmızı veya bordo gibi koyu renklerle desenler oluşturmak istiyorsanız nude renklere bir şans vermelisiniz!

Pastel Nude serisinin resimdeki tonu için buraya, diğer tonları için şuraya tıklayabilirsiniz!

4. Gökkuşağının Büyülü Dünyasını Keşfedin!

Mara Kozmetik markasının ojeleri, trend olmakla kalmayıp adeta adını akıllarımıza yazıyor. Ayna efektli ojeleri, termo ojeleri, renk değiştirebilen ojeleri derken ışıl ışıl bir kategoriyi önümüze getiriyor. Rainbow serisi ile de nail artların vazgeçilmezi olmaya başladı bile! Tırnağınıza sürdüğünüz andan itibaren gökyüzündeymişsiniz gibi hissettirecek bu iddialı oje ile harika desenler yaratabilirsiniz. Taban rengi fazlasıyla renkli ve ışığa göre değiştiği için üzerine çok büyük desenler yapmanıza gerek kalmaz. Sadece birkaç farklı sürüş tekniği ile nail artınız hazır bile! Yoğun bir yapısı olduğu için bu oje kaç dakikada kurur diye düşünebilirsiniz. Hiç merak etmeyin, birçok ojeye göre çok daha hızlı bile kuruyor!

Gökkuşağı gibi tırnaklarla "ben buradayım" demek isterseniz buyurun!

5. Shine Bright Like a Diamond!

Nail artların gözdesi simli ojelere yer vermez olur muyuz hiç? Tırnak uçlarına, köklerine veya tüm parmaklar arasında sadece yüzük parmağına simli bir oje sürerek harika bir nail art yapabilirsiniz. Özellikle altın sarısı veya gri tonlarında simler, tabanı ne renk olursa olsun muhteşem bir ışıltı katar ve canlandırır. Pürüzsüz ve rengarenk görünen tırnaklar için kolları sıvayan Golden Rose'un Extreme Shine serisini simli tırnaklar için tercih edebilirsiniz. Üstelik kalıcılığı fazla olduğu gibi, çıkarması da kolay!

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6. Hava Şartlarına Göre Değişen Ojeyi Duymuş muydunuz?

Mara markasının thermo ojesi soğuk, sıcak ve ılık havalarda renk değiştirebilen bir özelliğe sahip. Kulağa ilginç geliyor, değil mi? Bu oje ile nail artlar için pürüzsüz bir zemin hazırlarken, aynı zamanda farklı renk geçişleri ile heyecan yaratabilirsiniz. Kullandığınız desenin belirgin bir desen olup olmaması önemli değil, önemli olan sizin değişken alt yapıda ne kadar yaratıcı şeyler ortaya koyabildiğiniz. Özellikle kış aylarında tercih ederek farklı maceralara atılabilirsiniz. Mara'nın ayna efekti sayesinde de parlak ve canlı bir görünüm elde etmeniz mümkün. "Bu oje kaç kat sürülür?" diye soracak olursanız ideali iki kat diyebiliriz. Ama rengin yoğunluğuna ve üzerine yapacağınız desene göre siz de belirleyebilirsiniz.

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7. Hayalinizdeki Desenleri Tırnaklarınıza Yansıtın!

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Nirvana markasının nail art ojesi ile hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Öncelikle base coat ile güçlendirdiğiniz tırnaklarınızın zeminine bir istediğiniz tabanda bir oje sürüp kurumasını bekledikten sonra, Nirvana'nın ince fırçası ile desenler çizebilirsiniz. Çizim konusunda yetenekli olmadığınızı düşünüyorsanız ya da bu konuda kendinize güvenmiyorsanız hazır desen kalıplarından yardım alarak keyifli bir görünüm sağlayabilirsiniz. Gördünüz mü, doğru ürünleri bulduğunuzda nail art yapmak hiç de zor değil! Siz sadece tırnaklarınızda ne görmek istediğinizi düşünün gerisi kolay!

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8. Renkli Desenler Seçin, Ruhunuz Şenlensin!

Genel olarak beyaz veya siyah nail art desenleri görüyoruz. Evet beyazın ve siyahın asaleti ve diğer renklerle uyumluluğu tartışılabilir bir şey değil ama renkli seçeneklere de yer vermek gerek. Özellikle yaprak, ağaç veya çizgi desenlerinde yeşil renk çok fazla tercih ediliyor. Bej veya beyaz bir zemin üzerinde ustalıkla uygulandığında harika bir görsel şölene tanık oluyoruz. Rengarenk tırnaklarla göz alıcı olabilir veya ortamların en marjinal kızı siz olabilirsiniz, denemeye değmez mi?

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9. Her Şey Harika, Peki Biz Bu Desenleri Nasıl Yapalım Mı Diyorsunuz?

İşte size harika bir set örneği! Bu setin içindeki ince veya kalın fırçalarla istediğiniz deseni çizebilir, istediğiniz rengi verebilirsiniz. İsterseniz kendi tasarımınızı yaratın, isterseniz de gördüğünüz bir deseni çizin. Fırçaların ucu sürdüğünüz ojeye zarar vermeden nazikçe desen çizmenize yardımcı olur. 20 parçadan oluşan bu sette geniş fırçalar ile nokta veya çizgi desenlerini yapabilirsiniz. Setin içinde bulunan uygulama kılavuzuna bakmayı unutmayın! Bu kılavuz hangi adımları hangi sırayla uygulayacağınızı gösterir ve sonunda muhteşem tırnaklara sahip olmanızı sağlar. Çizeceğiniz desenleri ojeniz tamamen kuruduktan sonra yapmaya başladığınızdan emin olun, sonra oje neden bozulur diye kara kara düşünmeyin!

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10. Desen Çizmekte Başarısızım Diyenler İçin de Pratik Bir Çözüm Var!

Fırçayla, kalemle, boyayla uğraşmak istemeyenler, az vakti olanlar veya bu konuda yeteneksiz olduğunu düşünenler varsa nail art tırnak dövmeleri tam size göre! Yapmanız gereken tek şey seçmiş olduğunuz desene uygun bir ojeyi tırnaklarınıza sürmek ve kurumasını bekledikten sonra tırnak dövmelerini uygun yerlere yerleştirmek! İşte bu kadar basit! Gördünüz mü tırnak uzmanlarınıza gitmenize gerek bile kalmadı! Tıpkı bir güzellik salonunda yaptırmışsınız gibi harika tırnaklara kavuşabilirsiniz. Kolayca uygulayabileceğiniz bu dövmelerin renk renk, çeşit çeşit, desen desen bulabilirsiniz! Artık tasarımı tamamen hayal gücünüze kalmış!

Tırnak dövmeleri ile adeta bir nail artçı olabilmek için tıklayın! Dövmelerin farklı renklerini ve desenlerini merak ederseniz buraya tıklayabilirsiniz!

11. Oje Nasıl Matlaştırılır Diyenlere Oje Tozu!

Oje tuzu olarak da bilen artikel tozlar, tırnaklarınıza daha farklı bir görünüm vermek için kullanılıyor. İster görseldeki gibi ucu parlak, kalanı mat şekilde bırakın, ister sadece yüzük parmağınıza daha farklı bir görünüm verin. Her iki halinde de muhteşem görünüyor. Küçük ama işlevi büyük olan bu ürünü uzun bir süre kullanabilirsiniz. Her renk üzerinde deneyebilir, isterseniz metalik veya ayna efektli ojelerle kontrast yaratarak kullanabilirsiniz. Bu ürün aslında sağlığa zararlı olmayan boya ile renklendirilmiş sofra tuzundan elde ediliyor. Yani "Acaba kimyasal bir şeye mi maruz kalıyorum?" diye düşünmenize de gerek yok! Ancak bu noktada sizi uyaralım: Nasıl olsa tuzdan yapılıyormuş diye evde denemeyin!

Sağlıklı oje tuzu ile mükemmel tırnaklar için tıklayın!

12. Çok Süslü Tırnakları Sevenlere Müjde!



Tırnaklarım allı pullu, güllü dallı olsun istiyorsanız bu ürün tam size göre! Taban rengini belirleyip önce base coat daha sonra oje sürüp kurumasını bekledikten sonra, istediğiniz desendeki ve renkteki pullardan tırnaklarınızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Yapıştırıcısı ile birlikte gelen bu ürün, yardımcı çubuğu ile ojenize zarar vermeden pulları tek tek eklemenizi ve sağlamlaştırmanızı sağlar. Pullar düşmez veya suyla temas ettiğinde herhangi bir sorun yaratmaz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, tabana sürdüğünüz ojenin yüzeyinin pürüzsüz olması! Eğer pürüzsüz olmazsa pulların yapışması çok zor olabilir veya yapışsa bile kalıcılığı az olabilir. "İyi de ben bunun altına hangi ojeyi sürmeliyim?" diyorsanız listenin başında önerdiğimiz ojelerden istediğiniz rengi seçebilirsiniz.

Kusursuz ve süslü tırnaklara sahip olmak işte bu kadar kolay! Tıklayın!



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