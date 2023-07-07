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Dikkat dünyanın en güzel kızları bu burçlardan çıkıyor! İşte güzellikleri ile diğerlerini solda sıfır bırakan burçlar

07.07.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik herkese göre değişen göreceli bir kavram fakat astroloji bu duruma farklı bir bakış açısı getirdi. Gözü, dudağı, saçı ve tavırlarıyla ön plana çıkan burçlar belli oldu. Dünyanın en güzel kızları bu burçlardan çıkıyor. Onlar etkileyici yönleri ile birer kalp hırsızı olmalarıyla biliniyor. İşte güzellikleriyle büyüleyen o 3 burç...

Dikkat dünyanın en güzel kızları bu burçlardan çıkıyor! İşte güzellikleri ile diğerlerini solda sıfır bırakan burçlar

İnsanların karakterlerine ilişkin tüyolar veren astroloji fiziksel özelliklerine dair de ipuçları sunuyor. Astrologlar dünyaca bilinen isimleri mercek altına alarak doğuştan güzel olan burçları tespit etti. İşte dünyanın en güzel kızlarının dahil olduğu burçlar...

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ASLAN BURCU KADINLARI GÜZELLİĞİ TEMSİL EDİYOR

Aslan burcu kadınları, göz önünde olmayı severler. Aura'sı ile girdikleri ortamda hemen fark edilen Aslan burçları büyüleyicidir.

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24 Temmuz 1963 yılında doğan Latin güzeli Jennifer Lopez de Aslan burcunun en bilinen temsilcilerindendir.

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TERAZİ BURCU KADINININ ESTETİK KAYGILARI YÜKSEKTİR

Terazi burcu kadınları, herkesin hayalini kurduğu yüz hatları ile dikkat çeker. Sağlıklı beslenip düzenli spor yapan Terazi burcu kadınları hemen fark edilir.

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9 Ekim 1996 doğumlu Bella Hadid, Terazi burcu kızlarını yansıtıyor.

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OĞLAK BURCU KADINI CESUR VE İDDİALI TARZIYLA DİKKAT ÇEKER

Oğlak burcu kadınları ise düzgün fizikleri ve derin yüz hatlarıyla hemen fark edilirler. Cilt bakımlarına çok özen gösterirler. Cesur ve iddialı tarzlarıyla her yerde dikkat çekerler.

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6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'da dünyaya gelen Irina Shayk, Oğlak burcu kızlarını temsil ediyor.

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