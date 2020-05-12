Dikkat edin! Bu sebepler, ilişkide mutsuzluğa yol açıyor...

İlişkisi, insanın hayatındaki en önemli şeylerden biridir. İlk zamanlarda çok güzel başlayan, sizi hayata karşı motive eden bir ilişki daha sonra kabusa dönüşebilir. Bazen de ilişkiler nedensiz yere biter. Ne olduğunu bile anlamazsınız. Peki, nedir ilişkideki mutsuzluk sebepleri? İşler kötüye gitmeye başladıysa ve ilişkinizde sizi mutsuz eden şeyleri merak ediyorsanız okumaya devam edin ve mutsuz bir ilişkinin belirtilerini keşfedin.
İletişim, bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Kimse kendisini ciddiye almayan bir partnerle birlikte olmak istemez. Kişi söylediklerinin hiçbir anlam ifade etmediğini düşündüğünde karşısındakiyle konuşmayı ve iletişim kurmayı da bırakacaktır.
Bir insanı değiştirmeye çalışmak ilişkide yapılan en büyük hatalardan biridir. Siz veya partneriniz; birbirinizi, isteseniz de değiştiremezsiniz. Eğer ki değiştirmek istediğiniz huyları varsa mutsuz bir ilişkinin içindesiniz demektir.
Bir zamanlar aşık olup birlikte olmak istediğiniz insanı neden değiştirmek istiyorsunuz? Partnerinizde aradığınız başka özellikler var ise belki de bu özelliklere sahip başka biriyle birlikte olmak sizi daha çok mutlu edebilir. Çünkü bir insanı değiştirmek pek de mümkün değildir. "Huylu huyundan vazgeçmez" lafı maalesef doğrudur.
İlişkiye ilk başladığınız zamanlar; çok heyecanlı, birbirini etkilemeye yönelik her şeyin göze alındığı en güzel dönemdir. Ancak sonsuza kadar her şey böyle gitmez. Zamanla ilişkiniz boyut değiştirir ve eski heyecanları özler hale gelirsiniz. Partnerinizden ilk zamanlardaki gibi olmasını beklemeye başladığınız an, mutsuz bir ilişkinin temellerini atıyorsunuz demektir. Sizin daha fazla ilgi ihtiyacınız, karşı tarafı da strese sokabilir.
Bir ilişkide sorunların olması çok doğal. Ama asıl önemli olan bu sorunları çözmek için karşılıklı olarak çaba harcayıp harcamadığınız. Mutsuz olduğunuz bir ilişkiyi düzeltmek için istekli olmadığınızı düşünüyorsanız belki de yolunuza tek başınıza devam etmeniz gerekiyordur. Siz çaba harcıyorsanız ve partneriniz bu konuda tepkisiz kalıyorsa yine problem çok büyük. Bu durum ilişkinize bir nokta koymanız için bir işaret!
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