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Dikkat edin! Bu sebepler, ilişkide mutsuzluğa yol açıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutlu etmeyen bir ilişkiyi sürdürmekte ısrarcı olmak sizi her anlamda çok yıpratır. Mutsuz bir ilişkideki sorunları bulup onların üzerine giderseniz ilişkinizi bitirme kararı alıp yolunuza devam edebilir veya partnerinizle bu sorunlara bir çözüm bularak ilişkinizi tekrar rayına oturtabilirsiniz. Bunun için mutsuz bir ilişkinin verdiği sinyallere çok dikkat etmek gerekir.

Dikkat edin! Bu sebepler, ilişkide mutsuzluğa yol açıyor...

İlişkisi, insanın hayatındaki en önemli şeylerden biridir. İlk zamanlarda çok güzel başlayan, sizi hayata karşı motive eden bir ilişki daha sonra kabusa dönüşebilir. Bazen de ilişkiler nedensiz yere biter. Ne olduğunu bile anlamazsınız. Peki, nedir ilişkideki mutsuzluk sebepleri? İşler kötüye gitmeye başladıysa ve ilişkinizde sizi mutsuz eden şeyleri merak ediyorsanız okumaya devam edin ve mutsuz bir ilişkinin belirtilerini keşfedin.

EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ: İLETİŞİM

İletişim, bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Kimse kendisini ciddiye almayan bir partnerle birlikte olmak istemez. Kişi söylediklerinin hiçbir anlam ifade etmediğini düşündüğünde karşısındakiyle konuşmayı ve iletişim kurmayı da bırakacaktır.

  • Duygularınızı ve düşüncelerinizi rahatça paylaşamıyorsanız
  • Birbirinizi bir şey anlatırken dikkatle dinlemiyorsanız
  • Partnerinizi sıkıcı bulmaya başladıysanız
  • Biriniz bir şey söylediğinde hiç dinlemeden sürekli yanlış anlıyorsanız
  • Anlaşamadığınız konuları birbirinize aktaramıyorsanız aranızda ciddi bir iletişim problemi var demektir. Dikkat!

1

KARŞINIZDAKİ İNSANI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYIN

Bir insanı değiştirmeye çalışmak ilişkide yapılan en büyük hatalardan biridir. Siz veya partneriniz; birbirinizi, isteseniz de değiştiremezsiniz. Eğer ki değiştirmek istediğiniz huyları varsa mutsuz bir ilişkinin içindesiniz demektir.

Bir zamanlar aşık olup birlikte olmak istediğiniz insanı neden değiştirmek istiyorsunuz? Partnerinizde aradığınız başka özellikler var ise belki de bu özelliklere sahip başka biriyle birlikte olmak sizi daha çok mutlu edebilir. Çünkü bir insanı değiştirmek pek de mümkün değildir. "Huylu huyundan vazgeçmez" lafı maalesef doğrudur.

2

İLİŞKİNİN İLK ZAMANLARDAKİ GİBİ OLMASINI BEKLEMEYİN

İlişkiye ilk başladığınız zamanlar; çok heyecanlı, birbirini etkilemeye yönelik her şeyin göze alındığı en güzel dönemdir. Ancak sonsuza kadar her şey böyle gitmez. Zamanla ilişkiniz boyut değiştirir ve eski heyecanları özler hale gelirsiniz. Partnerinizden ilk zamanlardaki gibi olmasını beklemeye başladığınız an, mutsuz bir ilişkinin temellerini atıyorsunuz demektir. Sizin daha fazla ilgi ihtiyacınız, karşı tarafı da strese sokabilir.

3

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇABA HARCIYOR MUSUNUZ?

Bir ilişkide sorunların olması çok doğal. Ama asıl önemli olan bu sorunları çözmek için karşılıklı olarak çaba harcayıp harcamadığınız. Mutsuz olduğunuz bir ilişkiyi düzeltmek için istekli olmadığınızı düşünüyorsanız belki de yolunuza tek başınıza devam etmeniz gerekiyordur. Siz çaba harcıyorsanız ve partneriniz bu konuda tepkisiz kalıyorsa yine problem çok büyük. Bu durum ilişkinize bir nokta koymanız için bir işaret!


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