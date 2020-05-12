Dikkat edin! Bu sebepler, ilişkide mutsuzluğa yol açıyor...

İlişkisi, insanın hayatındaki en önemli şeylerden biridir. İlk zamanlarda çok güzel başlayan, sizi hayata karşı motive eden bir ilişki daha sonra kabusa dönüşebilir. Bazen de ilişkiler nedensiz yere biter. Ne olduğunu bile anlamazsınız. Peki, nedir ilişkideki mutsuzluk sebepleri? İşler kötüye gitmeye başladıysa ve ilişkinizde sizi mutsuz eden şeyleri merak ediyorsanız okumaya devam edin ve mutsuz bir ilişkinin belirtilerini keşfedin.

EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ: İLETİŞİM

İletişim, bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Kimse kendisini ciddiye almayan bir partnerle birlikte olmak istemez. Kişi söylediklerinin hiçbir anlam ifade etmediğini düşündüğünde karşısındakiyle konuşmayı ve iletişim kurmayı da bırakacaktır.

Duygularınızı ve düşüncelerinizi rahatça paylaşamıyorsanız

Birbirinizi bir şey anlatırken dikkatle dinlemiyorsanız

Partnerinizi sıkıcı bulmaya başladıysanız

Biriniz bir şey söylediğinde hiç dinlemeden sürekli yanlış anlıyorsanız

Anlaşamadığınız konuları birbirinize aktaramıyorsanız aranızda ciddi bir iletişim problemi var demektir. Dikkat!

KARŞINIZDAKİ İNSANI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYIN

Bir insanı değiştirmeye çalışmak ilişkide yapılan en büyük hatalardan biridir. Siz veya partneriniz; birbirinizi, isteseniz de değiştiremezsiniz. Eğer ki değiştirmek istediğiniz huyları varsa mutsuz bir ilişkinin içindesiniz demektir.

Bir zamanlar aşık olup birlikte olmak istediğiniz insanı neden değiştirmek istiyorsunuz? Partnerinizde aradığınız başka özellikler var ise belki de bu özelliklere sahip başka biriyle birlikte olmak sizi daha çok mutlu edebilir. Çünkü bir insanı değiştirmek pek de mümkün değildir. "Huylu huyundan vazgeçmez" lafı maalesef doğrudur.