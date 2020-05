Dikkat edin! Bu sebepler, ilişkide mutsuzluğa yol açıyor...

İLİŞKİNİN İLK ZAMANLARDAKİ GİBİ OLMASINI BEKLEMEYİN

İlişkiye ilk başladığınız zamanlar; çok heyecanlı, birbirini etkilemeye yönelik her şeyin göze alındığı en güzel dönemdir. Ancak sonsuza kadar her şey böyle gitmez. Zamanla ilişkiniz boyut değiştirir ve eski heyecanları özler hale gelirsiniz. Partnerinizden ilk zamanlardaki gibi olmasını beklemeye başladığınız an, mutsuz bir ilişkinin temellerini atıyorsunuz demektir. Sizin daha fazla ilgi ihtiyacınız, karşı tarafı da strese sokabilir.

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇABA HARCIYOR MUSUNUZ?

Bir ilişkide sorunların olması çok doğal. Ama asıl önemli olan bu sorunları çözmek için karşılıklı olarak çaba harcayıp harcamadığınız. Mutsuz olduğunuz bir ilişkiyi düzeltmek için istekli olmadığınızı düşünüyorsanız belki de yolunuza tek başınıza devam etmeniz gerekiyordur. Siz çaba harcıyorsanız ve partneriniz bu konuda tepkisiz kalıyorsa yine problem çok büyük. Bu durum ilişkinize bir nokta koymanız için bir işaret!