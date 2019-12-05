Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile nasıl baş edilir?

DEHB, görülme sıklığı %5-7 arasında olarak gerçekleşmektedir. Çocuklukta başlayıp %60-70 oranında yetişkinlikte de devam edebilmektedir. DEHB, özellikle okul çağındaki çocukları kaliteli bir eğitim alma sürecinde etkileyebilir. DEHB ile ilgili yapılan araştırmalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanların, olmayanlara göre okulu bırakma oranının %32 - %40 tan daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. Okul öncesi dönem ve okul çağında belirgin hale gelebilen DEHB, sıklıkla erişkinliğe kadar sürebildiği için mutlaka doğru bir programla tedavi altına alınmalıdır. BİRÇOK NEDENDEN KAYNAKLANABİLİR Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun birçok nedenden kaynaklanabilir. DEHB, genetik bir nedene dayandığı düşünülen, nörobiyolojik bir bozukluktur. Ayrıca doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası yaşanan problemler de birer neden olabilir. Doğum öncesinde gelişen sebepler içerisinde; genetik nedenler, gebelikte kullanılan sigara, alkol, uyuşturucu madde, gebelik enfeksiyonları, genetik hastalıklar(otizm, down sendromu...) ve kullanılan ilaçlar vardır.

Doğum sırasında gelişen sebepler içerisinde; zor doğum, oksijen yetersizliği, düşük doğum ağırlığı, doğum sonunda uzamış sarılık, erken doğum, ikiz, üçüz gebelikler vardır. Doğum sonrası gelişen sebepler ise; menenjit, ensefalit, kafa travmaları, beyin tümörleri, havale, demir eksikliği, kimyasal zehirlerdir. (kurşun gibi). ÇOCUĞUNUZUN İLGİSİ DAĞILIYORSA DİKKAT! DEHB, aşırı hareketlilik şeklinde kendini gösterebilir ve özellikle küçük yaşlarda kendilerini riske atabilecek ve hatta zarar verebilecek davranışlarda da bulunabilirler. Bundan dolayı DEHB belirtilerini ayrı ayrı incelemek daha faydalı olacaktır. DEHB olan çocukların davranışları çok iyi analiz edilmelidir. Eğer çocuğunuz, sizi dinliyormuş gibi görünüp ilgisini sürekli başka bir alana kaydırıyorsa, dikkati çok çabuk dağılıyorsa, yoğun düşünme gerektiren işlerden kaçınıyor ve bu işleri yapmaktan hoşlanmıyorsa, verilen komutları izleme de güçlük çekiyorsa, günlük işlerini unutuyorsa bu belirtiler dikkat eksikliğinin bir belirtisi olabilir. İLK AŞAMA, DOĞRU İLETİŞİM DEHB sorunu yaşayan çocukların tedavisinde ilk aşama, aile eğer okul çağında bir çocuksa öğretmenleri ve destek alınan uzman arasında sıkı bir iletişim sürecinin yürütülmesiyle başlar.