Dikkat! Geğirmenin altında yatan neden ölümcül olabilir

Geğirmek sadece sosyal anlamda değil sağlık açısından da riskli durumlar oluşturabiliyor. Geğirme, aşırı havadan kurtulmak, vücudun üst sindirim sisteminden fazla miktarda havayı tahliye etme yöntemidir. Birçok geğirme aşırı hava yutulmasından kaynaklanıyor. Ancak sürekli olarak geğiriyorsanız bunun nedeni kanser olabilir.
MİDE KANSERİ İÇİN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ
Doktorlar, bir süre sonra kronikleşen aşırı geğirmenin kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine inanıyor. Aşırı geğirme tek başına kanser belirtisi olmasa da yemek borusunda ağrı ve şişlik ile birlikte H. pilori. enfeksiyonuna neden olabiliyor. Enfeksiyon tedavi edilmezse mide ülseri ve kanser riskini artırabiliyor. WebMD, H. pylori'nin mide kanseri için bilinen en güçlü risk faktörü olduğunu söylüyor.
BU BELİRTİLERE DİKKAT
Aşırı geğirmeyle birlikte kansere neden olabilen dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler şunlardır:
- Kilo kaybına yol açan zayıf veya iştahsızlık
- Midede sürekli ağrı ve rahatsızlık
- Her zaman dolu hissetmek
- Kronik mide ekşimesi ve hazımsızlık
- Mide bulantısı ve baş dönmesi
- Kan kusmak
- Midede şişlik
GEĞİRMEYİ AZALTMAK İÇİN YAPILACAKLAR
- Yavaş yiyin ve için. Yemeklerinizi rahat ortamlarda yapmaya çalışın; stres altındayken veya koşarken yemek yuttuğunuz havayı arttırır.
- Gazlı içeceklerden ve biradan kaçının (Karbondioksit gazı içerdiklerinden dolayı).
- Sakız çiğnemeyin, sert şeker yemeyin. Sakız çiğnendiğinde veya sert şekeri emdiğinizde, normalden daha sık hava yutulur. Yuttuğunuz şeyin bir kısmı havadır.
- Sigara içmeyin. Sigara içerken soluduğunuzda havayı da yutarsınız.
- Takma dişlerinizi kontrol edin. Zayıf oturan protezler, yemek yerken ve içerken fazla havayı yutmanıza neden olabilir.
- Hareket edin. Yemek yedikten sonra kısa bir yürüyüş yapmak yardımcı olabilir.
- Mide ekşimeniz varsa tedavinizi yaptırın. Nadiren hafif mide ekşimesi, reçetesiz satılan antasitler veya diğer ilaçlar için yararlı olabilir. GERD (Gastroözafaguel reflü hastalığı) reçeteli ilaç tedavisi veya başka tedaviler gerektirebilir.