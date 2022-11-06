Dikkat! Geğirmenin altında yatan neden ölümcül olabilir

Geğirmek sadece sosyal anlamda değil sağlık açısından da riskli durumlar oluşturabiliyor. Geğirme, aşırı havadan kurtulmak, vücudun üst sindirim sisteminden fazla miktarda havayı tahliye etme yöntemidir. Birçok geğirme aşırı hava yutulmasından kaynaklanıyor. Ancak sürekli olarak geğiriyorsanız bunun nedeni kanser olabilir.

MİDE KANSERİ İÇİN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ

Doktorlar, bir süre sonra kronikleşen aşırı geğirmenin kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine inanıyor. Aşırı geğirme tek başına kanser belirtisi olmasa da yemek borusunda ağrı ve şişlik ile birlikte H. pilori. enfeksiyonuna neden olabiliyor. Enfeksiyon tedavi edilmezse mide ülseri ve kanser riskini artırabiliyor. WebMD, H. pylori'nin mide kanseri için bilinen en güçlü risk faktörü olduğunu söylüyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Aşırı geğirmeyle birlikte kansere neden olabilen dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler şunlardır:

Kilo kaybına yol açan zayıf veya iştahsızlık

Midede sürekli ağrı ve rahatsızlık

Her zaman dolu hissetmek

Kronik mide ekşimesi ve hazımsızlık

Mide bulantısı ve baş dönmesi

Kan kusmak

Midede şişlik

GEĞİRMEYİ AZALTMAK İÇİN YAPILACAKLAR