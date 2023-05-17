Dikkat! Google politikasını güncelledi: Hesabınız silinebilir

MacRumors'un haberine göre, Google, aktif olmayan hesap politikasını güncellediğini duyurdu ve en az iki yıldır kullanılmayan veya oturum açılmayan Google hesaplarının silinebileceğini açıkladı. Yani Google hesabınızı en az iki yıl boyunca kullanmamış veya oturum açmamışsanız, Google hesabınız ve içeriğiniz silinme ihtimaliyle karşı karşıya.

Buna Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Meet, Takvim, YouTube ve Google Fotoğraflar'daki içerikler de dahil.

Ancak politika yalnızca kişisel Google hesapları için geçerli. Okullar veya işletmeler gibi kuruluşların hesaplarını etkilemeyecek.

GOOGLE SÖZ KONUSU HESAPLARI SİLMEYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Politika yürürlüğe girse de aktif olmayan hesabı olan kullanıcıları hemen etkilemeyecek.

Google söz konusu hesapları silmeye en erken Aralık 2023'te başlayacak.

Oluşturulan ve bir daha hiç kullanılmayan hesaplardan başlayarak aşamalı bir yaklaşım izlenecek.

Google, bir hesabı silmeden önce ise hem hesabın e-posta adresine hem de kurtarma e-postasına (verilmişse) silinmeden önceki aylar boyunca birden fazla bildirim gönderecek.

HESABINIZI NASIL AKTİF TUTABİLİRSİNİZ?

Google, bir Google Hesabını aktif tutmak için en az iki yılda bir oturum açmanızı öneriyor ve son zamanlarda bir hesaba veya Google hizmetine oturum açmış olan herhangi bir kişinin hesabının aktif olarak kabul edileceğini ve silinmeyeceğini belirtiyor.

Bir e-posta okuma veya gönderme, Google Drive kullanma, YouTube videosu izleme, Google Play'den bir uygulama indirme, Google Arama'yı kullanma, Google Hesabı üzerinden aktif bir aboneliğe sahip olma veya Google ile Oturum Açma gibi faaliyetler etkinlik olarak sayılıyor.



