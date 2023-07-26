Dikkat güneş baştan aşağı yakacak! Meteoroloji'den flaş uyarı: "45 dereceyi göreceğiz" (26 Temmuz 2023 il il İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu)

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Hava sıcaklıklarının bilhassa bugün mevsim normallerinin 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcaklıkların 45 dereceyi göreceğini belirtip 'Dışarıya çıkmayın' uyarısında bulunuyor. İşte 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan uzmanlar da "Bu bir doğal afet, dışarı çıkmayın" uyarısında bulunuyor.
Hava durumu konusunda Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 36°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu yayımladı.