Dikkat güneş baştan aşağı yakacak! Meteoroloji'den flaş uyarı: "45 dereceyi göreceğiz" (26 Temmuz 2023 il il İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu)

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Hava sıcaklıklarının bilhassa bugün mevsim normallerinin 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcaklıkların 45 dereceyi göreceğini belirtip 'Dışarıya çıkmayın' uyarısında bulunuyor. İşte 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

CEHENNEM SICAKLARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan uzmanlar da "Bu bir doğal afet, dışarı çıkmayın" uyarısında bulunuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA)

Hava durumu konusunda Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 36°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu yayımladı.





