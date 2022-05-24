KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Dikkat! Her üç kadından birinde görülüyor...

Dikkat! Her üç kadından birinde görülüyor...

24.05.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların bazı hastalıklara yakalanma riski erkeklere göre çok daha fazla olabiliyor. Özellikle ileri yaşlarda hastalıklara yakalanma riski artıyor. Yapılan araştırmalara göre 50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanıyor. Hastalığın ilerlemesi kemiklerin kırılmasına neden oluyor. Bu hastalıktan korunmak adına ilk belirtilere dikkat etmek gerekiyor.

Dikkat! Her üç kadından birinde görülüyor...

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz kemik sağlığını tehdit ediyor. Kemik yapısı içindeki kalsiyumun azalmasıyla ortaya çıkan kemik erimesi zamanla kemiklerin kırılmasına yol açıyor. Hem kadın hem de erkeklerde görülen bu hastalık kadınlarda çok daha fazla görülüyor. 50 yaş üzerin her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, sırt ağrısının kemik erimesinin ilk belirtisi olduğunu söyleyerek, “Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir” dedi.

İLK BELİRTİ SIRT AĞRISI

k5

Dr. Aslı Turan, kemik erimesinin sinsice ilerleyen ve erken dönemde çok belirti göstermeyen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Dr. Turan, “Genellikle kemik erimesinin ilk belirtisi olan sırt ağrısının nedeni, sırt omurlarında oluşan küçük kırıklardır. Omurlardaki bu küçük kırıklar darbe veya düşme olmadan da gelişebilir. Kırıkların sayısının artışıyla da omurlarda çökme meydana gelir. Bu çökmelere bağlı olarak hastanın omurgası öne doğru eğilir, sırtında kamburluk oluşur ve boyu kısalır. Osteoporozda omur kemiklerinin yanı sıra kalça kemikleri, el bilekleri ve kaburga kemiklerinde de kırık görülme olasılığı artar” diye konuştu.

HASTALIK İLERLEMEDEN TEDAVİYE BAŞLANMALI

k3

İlerleyen yaşın, menopozun, kalıtımın, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin, hareketsiz yaşamın kemik erimesine neden olabileceğini söyleyen Dr. Turan, “Sırt ağrısı kemik erimesinin ilk belirtisidir. Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi olarak tanımlanır. Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir. Çünkü östrojen hormonu, kemikler üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Erken menopoza girilmesi veya ameliyatla yumurtalıkların alınması da aynı şekilde kemik erimesi ihtimalini artırır. Hastalık ilerlemeden, ağrı ve kırıklara sebep olmadan kemik erimesi tedavisine başvurulmalıdır” dedi.

İLAÇ TEDAVİLERİ DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALIDIR

k6

Kemik erimesinin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Aslı Turan, kemik erimesi tanısı alan kişide, hastalığa neden olabilecek başka bir rahatsızlığın olması durumunda öncelikle o hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, tedavide amacın kemik kütlesinin korunması, ağrının giderilmesi ve kırık oluşumunun engellenmesi olduğunu kaydetti. Hastada kemik erimesine sebep olabilecek ikincil bir neden tespit edilmemesi durumunda hastalığın ‘primer osteoporoz’ olarak kabul edileceğini ve tedavinin bu yönde düzenleneceğini ifade eden Turan, “Kemik erimesi tedavisinde kemik yıkımını azaltan ve yapımını artıran çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini destekleri de verilmektedir. Tüm ilaç tedavileri mutlaka doktor gözetiminde ve takibinde kullanılmalıdır. İlaç tedavilerinin yanı sıra kalsiyumdan zengin sağlıklı bir beslenme planı ve kişiye uygun egzersiz programı da tedavinin bir parçasıdır. Kemik erimesi tanısı alan hastaların düşme riskinde artış olması durumunda baston ve yürüteç gibi yardımcı yürüme cihazları kullanılması önerilir. Bu kişilerin karlı buzlu yağışlı havalarda dışarı çıkmaması uygun olur” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
35 yaş üzeri kadınlar için sağlıklı bir hamileliğin püf noktaları…35 yaş üzeri kadınlar için sağlıklı bir hamileliğin püf noktaları…
İşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecekİşaretleri takip edin: Onlar size yol gösterecek
Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleriSon zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Evladı ölen anneye 'Arsız sefil' demişti! Flaş gelişme

Bu halini unutun! Cannes'da 8 dakika ayakta alkışlandı

Bu halini unutun! Cannes'da 8 dakika ayakta alkışlandı

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Uzmanlar yalnız olmaya neden olan en önemli etkeni açıkladı! Sakın kullanmayın

Uzmanlar yalnız olmaya neden olan en önemli etkeni açıkladı! Sakın kullanmayın

Çamaşırlarınızı yanlış yıkıyorsunuz! Doğrusunu duyunca şaşıracaksınız…

Çamaşırlarınızı yanlış yıkıyorsunuz! Doğrusunu duyunca şaşıracaksınız…

Yumurtalık kanserinin bilinmeyen dört belirtisi

Yumurtalık kanserinin bilinmeyen dört belirtisi

İlginizi Çekebilir

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

46 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı! İlk işi bakın ne oldu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.