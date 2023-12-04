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Dikkat! Sıcaklıklar aniden düştü! Sağanak yağış geri dönüyor! İşte yeni hafta için hava durumu tahminleri…

04.12.2023 09:11 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu bilgilerine göre yağışlı hava geri dönüyor. Yeni sistem, özellikle yurdun batısını etkileyecek. Haftanın ilk gününde özellikle Marmara'nın batısında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı uyarıda bu hafta Salı günü hariç ülke genelinde yağış beklendiğini duyurdu. İşte hava durumu haberinin detayları…

Dikkat! Sıcaklıklar aniden düştü! Sağanak yağış geri dönüyor! İşte yeni hafta için hava durumu tahminleri…

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre ülke geneli yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışın etkisiyle sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Ancak, yine mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji, özellikle yurdun batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

‘BU HAFTA SALI GÜNÜ HARİÇ ÜLKEDE YAĞIŞ VAR’

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından beklenen hava durumu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bugün Pazartesi Marmara Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde yağmur var. Sıcaklık 10 derece düşerek olması gerekene iniyor. Marmara’da poyraz kuvvetli dolayısıyla hissedilen sıcaklık daha düşük. Yağmur; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edremit Körfezi İstanbul’un kuzeyinde kuvvetli.

Bu hafta salı günü hariç ülkede yağış var. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde. Çarşamba ve hafta sonu Doğu Anadolu’da kar yağışı görülecek. Diğer bölgelerde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul bugün yağmurlu kuzey ilçelerinde yağmur daha kuvvetli olur. Sıcaklık ise 11 derece.”

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YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, geçen hafta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olan sıcaklıkların yeni haftada yurt genelinde yine mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde olacağını söyledi.

Ankara'da cuma gününe kadar kuvvetli yağış görülmeyecek. İstanbul ve İzmir'de ise sadece salı günü yağış yok.

Çelik, 3 büyükşehirin hava durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Çarşamba ve perşembe günü için Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Bir hafta boyunca İstanbul ve İzmir'de aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentimiz var."

YURDUN DOĞUSUNDA "KAR" BEKLENTİSİ

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek rakımlarda kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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