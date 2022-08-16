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Dikkat! Tedavinin gecikmesi menenjite yol açabilir, Kulak enfeksiyonu neden olur?

16.08.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulak hassas organlarımız arasında bulunuyor. İşitme kaybı yaşamamak, kulak enfeksiyonlarından korunmak kulak sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar kulak enfeksiyonları hakkında uyarılarda bulundu. Kulak enfeksiyonunun tedavi edilmemesi menenjite yol açabiliyor.

Dikkat! Tedavinin gecikmesi menenjite yol açabilir, Kulak enfeksiyonu neden olur?

Kulak su içeren alanlarda kolayca zarar görebiliyor. Özellikle yaz aylarında havuzda, denizde kulağın içerisine kaçan su miktarlarında artış görülüyor. Bu da kulak enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Prof. Dr. Erkan Vuralkan, içinde bulunduğumuz yaz döneminde havuz, deniz ve su sporları aktivitelerinin artması nedeniyle dikkat edilmesi gereken kulak burun boğaz hastalıkları hakkında uyarılarda bulundu.

KULAK ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

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Kulak kepçesinde (sayvanında) dokunmakla ağrı, kulakta dolgunluk, hafif ateş, ağız hareketlerinde kulakta ağrı olması durumunda kulak yolu iltihabının gelişmiş olabileceğinin düşünülmesi gerektiğini işaret eden Prof. Dr. Erkan Vuralkan, “Orta kulak iltihapları; havuz, deniz, kirli sular ya da kulak kiri birikimi nedeniyle oluşabilen hastalıklardır. Dış kulak iltihabı ise hem kulağın çok sık temizlenmesinden hem de hiç temizlenmemesinden kaynaklı da oluşabilir. Su ile temas sonrası kulak yolunun temizlenmeye çalışılması sonrası kulak tıkanıklığı gelişmesi ise, kulak kirinin habercisi olabilir.

BU KİŞİLER EKSTRA DİKKAT ETMELİ

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Bireylerin duş esnasında, deniz ya da havuz gibi ortamlarda oldukça dikkat etmeleri gerekir. Kronik şeker hastalığı olanlar, kanser nedeniyle tedavi alan hastalar, tansiyon kalp gibi kronik rahatsızlığı olanlar, organ nakli geçirmiş olanlar, beslenme bozukluğu olanlar ve AIDS hastaları dış kulak iltihabı konusunda oldukça hassastırlar ve bu konuda mümkün olduğunca korunmalıdırlar” açıklamasında bulundu.

ORTA VE DIŞ KULAK İLTİHABI FARKLIDIR

Prof. Dr. Erkan Vuralkan, orta ve dış kulak iltihabı arasındaki farklar hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Orta kulak iltihabında özellikle hafif ateş, öncesinde başlayan soğuk algınlığı belirtileri, şiddetli zonklayıcı kulak ağrısı ve hafif işitme kaybı olabilir. Dış kulak iltihabı ise kulak yolunda hassasiyet, ağız ve çene hareketlerinde ağrı ön plandadır. Tedavide gecikme ya da aksama olursa iltihap lokal olarak yayılabilirken komplikasyonlar gelişebilir. Deniz ya da havuz suyu kirli ise risk her iki hastalıkta da benzer şekilde yükselir. Kulak zarında delik varsa su nedeniyle kolaylıkla enfeksiyon orta kulağı etkiler. Kulak akıntısı ve işitme kaybı ön plana çıkabilir. Ateş, orta kulak enfeksiyonu durumunda çoğunlukla birlikte seyreden soğuk algınlığına bağlı olabilmektedir. Kulak ağrısı şiddeti çoğunlukla hastayı doktora ulaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

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TEDAVİ EDİLMEZSE MENENJİTE YOL AÇABİLİR

Kulak iltihaplarının zamanında tedavisinin oldukça önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Erkan Vuralkan, şunları söyledi:
“Tedavi edilmeyen durumlarda enfeksiyon yayılabilir. Özellikle orta kulak enfeksiyonlarında menenjite kadar ilerleyebilen sorunlara yol açabilmektedir. Dış kulak hastalıklarında tedavi çoğunlukla damla gibi lokal tedavilerle olsa da orta kulak enfeksiyonlarında ağız ya da damar yoluyla verilen ilaçlar kullanılabilir. En önemli kısmı ise ağrı kesicilerin kullanılmasıdır. Tanı için uzman görüşü alınmalıdır.

KULAK ÇUBUĞU KULLANMAK İLTİHAP NEDENLERİ ARASINDA

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Pamuklu kulak çubuğu ile sık aralıklarla kulak kirinin temizlenmesi; anahtar, kalem, ataç gibi farklı yabancı cisimlerin kulağa sokularak kulak yolunun temizlenmeye çalışılması gibi yanlış hareketler de dış kulak iltihabı nedenleri arasındadır. Çünkü yabancı cisimlerin sokulması, dış kulak yolu mukozasına zarar vererek mukoza yapısının bozulmasına sebep olur. Bu nedenle mantar ya da bakteri oluşumu hız kazanır ve enfeksiyon oluşabilmektedir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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