KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Dikkat testi: 7 saniye içinde farklı nesneyi bulabilen süper zeki kabul ediliyor!

    Dikkat testi: 7 saniye içinde farklı nesneyi bulabilen süper zeki kabul ediliyor!

    10.11.2023 09:38 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Beynimizin işleyişi ve hızı, insan zihninin sırlarından biri olarak kalırken, bazı testler bu karmaşıklığı ölçmeye çalışır. Beynin işleyişini ve hızını sınamak için testler tasarlanıyor. Bu testi, 7 saniyede geçebilenler süper zeki kabul ediliyor. Peki, siz aşağıdaki gizli nesneyi kaç saniyede bulabildiniz?

    Beynimiz, vücudumuzun en gizemli ve karmaşık organlarından biridir. Düşünmek, öğrenmek, hatırlamak ve kararlar vermek gibi karmaşık görevleri yerine getirirken, beyin hızı da oldukça önemlidir. Sadece dünya nüfusunun sınırlı bir kesimi tarafından 7 saniyede geçilebilen bu test, beynin karmaşıklığı ve hızı hakkında ilginç ipuçları sunuyor. Siz de bu testi geçebilecek misiniz?
    Beynin çalışma hızını ölçmek için kullanılan ilginç test ve cevapları haberimizde.

    TEST

    S harflerinin arasındaki gizli harfi bulmak için 7 saniyeniz var. Dikkat ve odaklanma yeteneğinizin gücüne göre gizli nesneyi hızla fark edebilirsiniz.

    soru

    TESTİN CEVABI

    S harflerinin arasında gizlenmiş olan harf, bir Z harfi. Ekranın sağ alt köşesinde, siyah bir kutucuğun içinde Z harfini görebilirsiniz.

    cevap

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte evinizi sıcacık yapacak doğal gaz faturası düşürme yöntemiİşte evinizi sıcacık yapacak doğal gaz faturası düşürme yöntemi
    'Bütün hastalıkların başlangıcı bu' diyerek uyardı! Yorgunluk halsizlik...'Bütün hastalıkların başlangıcı bu' diyerek uyardı! Yorgunluk halsizlik...
    Hangi burç nasıl aşık olur? İşte sevgilinizi burcuna göre etkileme yöntemleri...Hangi burç nasıl aşık olur? İşte sevgilinizi burcuna göre etkileme yöntemleri...
    Anahtar Kelimeler:
    Optik illüzyon test siyah
    En Çok Okunan Haberler
    Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

    Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

    Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

    Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

    'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

    'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

    Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

    Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

    ABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadı

    ABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadı

    B. Münih maçının en çok konuşulanıydı! UEFA'dan o hakeme men

    B. Münih maçının en çok konuşulanıydı! UEFA'dan o hakeme men

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

    Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

    Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

    Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

    Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

    Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

    Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

    Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

    Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

    Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.