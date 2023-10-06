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    4. Dikkat testi: Resimdeki farklı sayıyı 11 saniyede bulanlar süper zeki kabul ediliyor!

    Dikkat testi: Resimdeki farklı sayıyı 11 saniyede bulanlar süper zeki kabul ediliyor!

    06.10.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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    Optik illüzyonlar ve dikkat testleri ile ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçebilirsiniz. Bazen zorlayıcı olabilen bu testler kişinin dikkat seviyesi ve görsel zekasını ölçmede oldukça etkili oluyor. Bu dikkat testinde resimdeki farklı sayıyı 11 saniyede bulabilenler dahi kabul ediliyor.

    Bilişsel işlevleri yüksek tutmak için günlük bir bulmaca ile zihin egzersizi yapmak oldukça faydalı oluyor. Aşağıdaki görselde yer alan zeka oyunu ile hem dikkat ve görsel zekanızı ölçebilir hem de zihin egzersizi yapabilirsiniz. Peki, resimdeki farklı sayıyı 11 saniyede bulabilecek misiniz? Çok zekiyim diyenlerin bile bulmakta zorlanacağı o test ve cevabı haberimizde.

    test

    Bu resimde birden fazla 35 sayısı sıralanmış durumda. Ancak sayılardan biri diğerlerinden farklı. Resimde gizli olan sayıyı bulmak için görsel zekanızın ve dikkat seviyenizin çok yüksek olması gerekiyor. Resimde yer alan farklı sayıyı 11 saniye ve daha kısa sürede çözenler üstün zekalı kabul ediliyor.

    TESTİN CEVABI

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    zeka Optik illüzyon dahi üstün zekalı zeki zihin

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