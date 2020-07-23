Dikkatli olmazsanız görme kaybı yaşarsınız! Herkes doğru yaptığını zannediyor ama..

Sağlık ne kadar önemli bir konuysa sağlıkla ilgili ortada dolaşan söylentiler de bir o kadar tehlikeli olabiliyor. Özellikle göz sağlığı söz konusu olduğunda halk arasında çarpıtılan birçok gerçek var. İşte onlardan bazıları!

GÖZ SAĞLIĞIYLA ALAKALI DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Gözleriniz ağrıyorsa dinlendirici gözlük kullanmak ağrıya iyi gelir.

Halk arasında doğru bilinen en büyük yanlışlardan birisi bu. İşin aslına bakarsanız dinlendirici gözlük diye bilinen şey sadece düşük numaralı bir gözlük. Yani doktorunuzdan dinlendirici gözlük istediğinizde muayeneden sonra size gözlük yazıyorsa aslında miyop ya da hipermetrop gibi bir rahatsızlığınız var demektir.

Şeker hastaları mutlaka görme kaybı yaşar.

Şeker hastalığına sahip olanları çok korkutan bu söylenti de aslında gerçeği yansıtmıyor. Hasta kendisine dikkat eder ve kontrollerini düzenli olarak yaptırırsa olası problemlerin önüne geçilebilir. Sorunlar önceden fark edilir ve doktor eşliğinde duruma göre bir tedavi planı hazırlanır.

Gözlük kullanırsanız göz numaranız ilerler.

Genellikle göz problemi olmayanların çıkardığı söylentilerden biri de bu. "Gözlük kullanırsanız gözleriniz tembelleşir, numaranız artar." derler. Oysa görme problemleri yaşıyorsanız gözlük ya da kontakt lens kullanmadığınızda ne kadar zorluk çektiğinizi en iyi siz bilirsiniz, onlar değil. Üstelik kontrole gittiğinizde gözlük numaranızın arttığını öğrenirseniz bu durumun da gözlerinizin tembelleşmesi ile bir ilgisi yok.