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Dikkatli olmazsanız görme kaybı yaşarsınız! Herkes doğru yaptığını zannediyor ama..

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2020 14:20 | Son Güncelleme

"Gözlük kullanırsanız gözleriniz tembelleşir ama ağrınız varsa dinlendirici gözlük kullanabilirsiniz." Gerçekten öyle mi acaba? Göz sağlığı söz konusu olduğunda halk arasında birçok doğru bilinen yanlış var. Bu söylentileri ciddiye almanız ve onlara göre hareket etmeniz durumunda göz sağlığınızı tehlikeye atmış olursunuz. Peki, göz sağlığıyla alakalı doğru bilinen yanlışlar neler?

Dikkatli olmazsanız görme kaybı yaşarsınız! Herkes doğru yaptığını zannediyor ama..

Sağlık ne kadar önemli bir konuysa sağlıkla ilgili ortada dolaşan söylentiler de bir o kadar tehlikeli olabiliyor. Özellikle göz sağlığı söz konusu olduğunda halk arasında çarpıtılan birçok gerçek var. İşte onlardan bazıları!

GÖZ SAĞLIĞIYLA ALAKALI DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Gözleriniz ağrıyorsa dinlendirici gözlük kullanmak ağrıya iyi gelir.

Halk arasında doğru bilinen en büyük yanlışlardan birisi bu. İşin aslına bakarsanız dinlendirici gözlük diye bilinen şey sadece düşük numaralı bir gözlük. Yani doktorunuzdan dinlendirici gözlük istediğinizde muayeneden sonra size gözlük yazıyorsa aslında miyop ya da hipermetrop gibi bir rahatsızlığınız var demektir.

Şeker hastaları mutlaka görme kaybı yaşar.

Şeker hastalığına sahip olanları çok korkutan bu söylenti de aslında gerçeği yansıtmıyor. Hasta kendisine dikkat eder ve kontrollerini düzenli olarak yaptırırsa olası problemlerin önüne geçilebilir. Sorunlar önceden fark edilir ve doktor eşliğinde duruma göre bir tedavi planı hazırlanır.

Gözlük kullanırsanız göz numaranız ilerler.

Genellikle göz problemi olmayanların çıkardığı söylentilerden biri de bu. "Gözlük kullanırsanız gözleriniz tembelleşir, numaranız artar." derler. Oysa görme problemleri yaşıyorsanız gözlük ya da kontakt lens kullanmadığınızda ne kadar zorluk çektiğinizi en iyi siz bilirsiniz, onlar değil. Üstelik kontrole gittiğinizde gözlük numaranızın arttığını öğrenirseniz bu durumun da gözlerinizin tembelleşmesi ile bir ilgisi yok.

Bir sıkıntı yaşamadığı sürece çocuğunuzu göz doktoruna götürmenize gerek yok.

Sağlık Bakanlığı'na göre; çocuklar en geç 6 aylıkken bir göz doktoruna götürülmelidir. Bu muayeneden sonra bir problem görülmese bile çocuğunuzu yılda bir kere doktora götürmeye devam etmeniz gerekir. Aksi takdirde göz tembelliği gibi rahatsızlıklar erken teşhis edilemezse ileriki süreçte görme kaybına varan sorunlara yol açabilir.

Sigara içmek göze zarar vermez.

Halk arasında en çok çarpıtılan gerçeklerden biri de sigara içmenin zararları konusunda. Eğer sigara içiyorsanız sarı nokta hastalığı ve göz damar tıkanıklığı gibi ciddi rahatsızlıklara sahip olabilirsiniz. Çünkü sigara içenlerin bu hastalıklara yakalanma riski diğerlerine göre çok daha yüksek.

Bebeklerde şaşılık kendi kendine geçer.

Bu söylentinin yaygınlaşmasının arkasındaki en önemli etkenlerden biri yalancı şaşılık olabilir. Bebeklerin yüz kemikleri tam olarak gelişmediği için bazıları şaşı gibi görünür, bu duruma da yalancı şaşılık denir. Ancak bu tanıyı koyması gereken kişi bir göz doktorudur. O yüzden söylentileri ciddiye almayın ve böyle bir durumla karşılaşırsanız çocuğunuzu mutlaka bir doktora götürün.


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