Diksiyon nedir? Diksiyon alıştırması ve eğitimleri için yaş önemli mi?

Diksiyon eğitiminin çok büyük önemi vardır. Çünkü insanlar iş hayatında da, özel hayatında da birbirleriyle iletişim kurmak için sözcükleri kullanırlar. Doğru sözcük seçmek ve bunu doğru vurguyla, doğru anlamıyla kullanmak, yanlış anlaşılmayı önleyebileceği gibi, aynı zamanda isteklerin doğru iletimine de yardımcı olacaktır.

Diksiyonun doğru olması durumunda, sizinle aynı eğitimi almış ve aynı sosyal konumda olduğunuz insanların bir adım daha önüne geçersiniz. Dolayısıyla meslek seçiminde yahut bir mülakata girildiği zaman, seçilir olmanın ön koşullarından biri de doğru diksiyonla kendinizi ifade etmektir.

Eğer konuşurken diksiyonunuza dikkat etmiyorsanız hem sosyal hayatınız hem de iş hayatınız olumsuz etkilenebilir.

DİKSİYON NASIL GELİŞTİRİLİR?

Diksiyonu geliştirmek için, öncelikle kendinizi kötü diksiyondan arındırılmış bir ortamda büyütmeniz gerekir. Yani, doğru Türkçe konuşan, doğru telaffuzu olan, doğru kelimeleri seçen insanların kulaklarınıza girmesine izin vermelisiniz.

Çünkü ne kadar çok yanlış kelime kullanan insanları izler ve dinlerseniz, o kadar çok meşru yanlışları beyninize yerleştirmiş olacaksınız. Dolayısıyla diksiyonu geliştirmek için, ilk önce iyi konuştuğuna inandığınız uygun insanları dinlemeniz, Türkçe'yi doğru kullanan ve zengin kelime haznesine sahip yazarları okumanız gerekmektedir.