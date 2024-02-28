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  4. Diktatör Mussolini'nin torunu saldırıya uğradı! Şikayette bulunmayacağını açıkladı

Diktatör Mussolini'nin torunu saldırıya uğradı! Şikayette bulunmayacağını açıkladı

28.02.2024 12:51
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İtalya'da faşist diktatör Benito Mussolini'nin torunu ve Forza Italia partisinin Avrupa Parlamentosu Delegasyonu Başkan Yardımcısı Alessandra Mussolini, Fransa'nın Strazburg şehrinde saldırıya uğradığını açıkladı.

Diktatör Mussolini'nin torunu saldırıya uğradı! Şikayette bulunmayacağını açıkladı

Mussolini, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, Strazburg sokaklarında bir kişinin saldırısına uğradığını belirtti.

Ekran Alıntısı

"HAKARETE MARUZ KALDIM"

61 yaşındaki Mussolini, videolu paylaşımında, "İtalyanca konuşan birinin saldırısına uğradım. Burada, Strazburg'da bir dizi çılgın hakarete maruz kaldım. Koltuk değneği benzeri bir şeyi vardı. Sırtıma, omuzlarıma vurdu. Çok şiddet vardı. Çaresizim." ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETTE BULUNMAYACAK

Yaşadıklarını, daha sonra ulusal basınla paylaşan Mussolini, akşam yemeğine gittiği sırada tanımadığı birinin saldırısına uğradığını, kapüşonu olmasına rağmen bu kişinin kendisini tanıdığını anlattı.

Sosyal medyadan yayımladığı videonun ardından Avrupalı milletvekillerinden Mussolini'ye destek açıklamaları gelirken Alessandra Mussolini, kendisine saldıran kişi hakkında şikayette bulunmayacağını kaydetti.

GÖREVLERİNE DEVAM EDİYOR

Üç kez AP üyeliğine seçilen, İtalya'nın diktatör lideri Benito Mussolini'nin torunu Mussolini, İtalya'da iktidar ortağı Forza Italiadan milletvekili.

Avrupa Parlamentosu Strazburg, Brüksel ve Lüksemburg'da faaliyetlerini yürütüyor. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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