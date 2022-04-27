Dilan Çiçek Deniz'in Vogue etkinliği için giydiği elbiseye 300 TL altı alternatif öneriler

Önceleri modayı takip etmek için sayfalarca dergi karıştırılır, doğru kombini oluşturmak adına belki de günlerce uğraşılırdı. Şimdilerde ise ünlülerin etkinliklerde tercih ettiği tek bir parça evde ilhamını bekleyen kadınlar için altın değerinde! Her zaman aynı kıyafet olmasa da benzerleri bulunarak olağanüstü şıklık yakalayabilir, yıldızları bile kıskandırabilirsiniz. İşte şık davetlerde stil rüzgârlarını sizden yana estirecek birbirinden zarif elbise önerileri!

1. Kırmızı her zaman iddialı

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Florada Tek Omuzlu Yırtmaçlı Balo Elbisesi ile şıklığın kapıları size sonuna kadar açık! Tek bir parçayla olağanüstü görünüme kavuşabilir, aynadaki yansımanıza hayran olabilirsiniz. Bordo renginin asaletiyle birleşen eşsiz model, zarif görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Tek omzu açıkta bırakan kesimi ve derin yırtmacı ile iddialı görüntü çizebilir, tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Yırtmaç kısmındaki fırfır detayları ile hareketlenen modeli sade topuklu ayakkabı ile kullanabilirsiniz. Bordo rengini tamamlamak için aksesuar olarak gümüş rengi takılar tercih edebilir, küçük clutch çanta ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.

2. Kusursuz bir görünüme kavuşun

TRENDYOLMİLLA Zümrüt Yeşili Drape Detaylı Elbise, âdeta abartısız şekilde şık görünmek isteyen kadınlar için özel olarak üretilmiş. Her detayıyla hayran olunası model, renginin güzelliğiyle de kendine âşık ediyor. Derin V dekoltesi olabilecek en zarif şekilde drape detaylarıyla birleşiyor ve kusursuz görünüm vadediyor. Elbisenin alt kısmındaki yırtmaç detayını dengeleyen kısa iç eteği, hareket özgürlüğü kazandırıyor. Belinizi saran dokusuyla çok daha ince görünmenize yardımcı olan elbiseyle şık davetlerin aranan yüzü siz olabilirsiniz! Zümrüt yeşili elbiseyi iddianızı tamamlamak için mor çanta ve stiletto ile kombinleyebilirsiniz.

3. Mücevher gibi elbise

Tek parçayla ışıldamak isteyen kadınları böyle alalım! Squarex V Yaka Elbise ile yıldızları kıskandırırcasına parlayabilirsiniz. Dikkat çekici tasarımıyla kendine hayran bırakan elbiseyle olağanüstü görünüm yakalamak için yapmanız gereken tek şey, gülümsemek! Derin V yakası ve çarpıcı yırtmacı ile iddialı imaj çizmenizi sağlayacak elbise, kendi nikâh töreninizde giymeniz için de oldukça ideal. Elbise, kesimi itibariyle belinizi sıkıca sarar ve çok daha zarif görünmenizi sağlar. Taş ve drape detaylarıyla hareketlenen modeli ön plana çıkarmak için kombininizi tamamlarken nude, beyaz ve krem tonlarını tercih edebilirsiniz. Işıltınızı gözler önüne sermek için ekstra takı kullanmanıza gerek bile yok!

4. Biri zarafet mi dedi?

Bir elbise ile ne kadar zarif olunur dersiniz? Squarex Fırfırlı Kol Elbise sayesinde hayran olunası görüntüye kavuşmanız mümkün. Pembenin en güzel tonunu üzerinde taşıyan ve taşlarla ışıltısını tamamlayan modeli özel günlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ön taraftan bakılınca yalnızca taşlı ve detaysız bir elbise gibi görünse de sizi şaşırtacak! Muhteşem sırt dekoltesiyle iddianızı ortaya koyabilir ve tarzınızı konuşturabilirsiniz. Dekoltesinin iddiasını dengeleyen fırfır detaylı balon kolları ise şıklığın yanında sevimli bir görünüm de kazandırır. Pembe taşlı elbiseyi nude renk tek bantlı ayakkabılarla kombinleyebilir, saçlarınızı ensede duran zarif bir topuzla kullanabilirsiniz.

5. Siyahın asaletinden vazgeçmek mümkün değil

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Şık davetlerin kurtarıcısı şahane bir modelle karşınızdayız. Koton Uzun Kollu Abiye Elbise abartısız görünümün altında olağanüstü şıklık vadediyor. Hem resmi hem şık olmanız gereken ortamlarda kurtarıcı sayılabilecek model ile özel akşam yemeklerine katılabilir, klasik ceketle tamamlayarak iş toplantılarında zarafetinizle konuşulabilirsiniz. Şık dekoltesini küçük taşlı bir kolye ile taçlandırabilirsiniz. Uzun balon kolları sayesinde hoş ve kibar bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bele oturan kesimi ve uçuş uçuş görünüm veren pileli eteği ile gözleri üzerinize çekecek siyah elbise, gardıroplarda mutlaka bulunması gereken bir parça.

6. Zamansız bir modelle şıklıktan ödün vermeyin

TRENDYOLMİLLA Mint Işıltılı Büzgü Detaylı Abiye her ayrıntısıyla zamansız bir parça! Hiçbir sezon modası geçmeyen şahane tasarımıyla gidemeyeceğiniz mekân yok. En yakın arkadaşınızın düğününe katılabilir, dans gecelerinde insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz! Mint yeşilinin üzerine gökyüzündeki yıldızları andırırcasına serpiştirilen ışıltı detaylarıyla hareketlenen model, kat kat gelen eteğiyle de oldukça sevimli bir hâl almış. Omuzları açıkta bırakan kolsuz kesimi, derin V dekoltesi ve bel kenarındaki pencere detaylarıyla oldukça şık ve zarif. Elbiseyle çarpıcı görünüme kavuşmak için kırmızı küpe ve aynı renk ayakkabı ile kombinleyebilir, tarzınızı konuşturabilirsiniz.

7. Şıklığı detaylarında saklı

TRENDYOLMİLLA Mor Yırtmaç Detaylı Parıltılı Elbise ile şıklık rüzgârları sizden yana essin! Mor rengiyle asaletinizi tamamlayacak model ile nikâh, mezuniyet, nişan gibi sizin için önemli her güne katılabilir ve zarafetinizle göz doldurabilirsiniz. İnce ip askılarıyla omuzları açıkta bırakan model, derin dekoltesiyle iddialı bir görünüm çizmenize yardımcı olur. Yırtmacı sayesinde çok daha rahat hareket edebilirsiniz. Dekoltesindeki drape detaylarıyla hareketlenen model, belinizi sararak daha ince görünmenizi sağlar. Mor ışıltılı elbiseyi siyah ya da kırmızı gibi güçlü renklerle tercih edebilir, görünümünüzle baş döndürebilirsiniz.

8. Farkınızı ortaya koyun

TRENDYOLMİLLA Turuncu Kruvaze Yaka Abiye ile tarzınızı ortaya koymaya ne dersiniz? Özel günlerde genellikle siyah, kırmızı, mavi gibi renkler tercih edilse de turuncu tam bir davet rengi, değil mi? Elbisenin iç açıcı renkle birleşen özgün modeli sayesinde olağanüstü bir görünüme kavuşabilirsiniz. Klasiği ve günceli birleştiren elbiseyi özel günlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Vücudunuzdan akıp giden kumaşı sayesinde üzerinizde yokmuşçasına hafif hissedebilir, şıklığınızı konforla birleştirebilirsiniz. Turuncu elbiseyi inci takılarla kullanarak zarafetinizi tamamlayabilir, saçlarınızı ensede dağınık şekilde toplayabilirsiniz. Küçük mavi bir clutch çantası da aldınız mı, geceye hazırsınız!

9. Bordonun zarafetiyle göz kamaştırın

TRENDYOLMİLLA Bordo Bel Detaylı Abiye, rengi ve modeliyle kendine âşık ediyor! Küçük detaylarla şıklığı sadeliğinde gizli modelle çabasız şekilde çok zarif bir görünüme kavuşabilirsiniz. Düz kesimi ve maksi boyu daha uzun görünmenizi sağlar. Zarif omuzlarınızı açıkta bırakan modeliyle yaz düğünleri için birebir! Kusursuz yırtmacı sayesinde yürürken bile dans ediyormuş gibi görünebilirsiniz. Şık dekoltesini tamamlamak için inci kolye tercih edebilirsiniz. Drape detaylarının oluşturduğu zarif pencerelerle açıkta kalan beliniz, hoş bir görünüm yakalamanızı sağlar. Bordo renkli elbiseyi siyah stiletto ayakkabıyla kullanarak kombininizi tamamlayabilirsiniz.

10. Rengine hayran olacaksınız

TRENDYOLMİLLA Zümrüt Yeşili Dekolteli Abiye insanın içine huzur veren rengiyle kendine hayran bırakıyor! Abartısız modeli ve sadeliğiyle göz alıcı elbise zarafetinizi tamamlayacak kadar özel. Zümrüt yeşili elbiseyle yaptığınız kombinlerde günceli yakalayabilirsiniz. Zarif modeli ile özel günlerinizde zahmetsiz şekilde çarpıcı bir görünüm yakalamanız mümkün. İnce ip askıları ve göğüs kuplarındaki dikiş izleriyle sporlaşan abiye, stilinizin ne kadar güçlü olduğunu herkese göstermenizi sağlayacak kadar iddialı. Elbiseyi tamamlamak için saçlarınızı dalgalı şekilde omuzlarınıza bırakabilir, aksesuar olarak taşlı küpeler kullanabilirsiniz. Ayakkabı tercihinizi tek bantlı topuklu ayakkabılardan yana kullanarak şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.