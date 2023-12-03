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  4. Dilan Polat'ın 'Enerji'sine Roman yorumu! Edirne'de renkli anlar: Dinleyenler oynamadan duramıyor

Dilan Polat'ın 'Enerji'sine Roman yorumu! Edirne'de renkli anlar: Dinleyenler oynamadan duramıyor

03.12.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın ismi her telaffuz edildiğinde çoğu kimsenin aklında çalmaya başlayan o ünlü "Enerji"yi Romanlar mizahla ile harmanlayınca ortaya bambaşka bir eser çıktı. Şarkının enerjisini değiştiren Edirneli sokak sanatçıları kendi yorumları da "Oldun Dilenci" başlığıyla adlandırdı.

Dilan Polat'ın 'Enerji'sine Roman yorumu! Edirne'de renkli anlar: Dinleyenler oynamadan duramıyor

Eşi Engin Polat ile tutuklu yargılanan Dilan Polat'ın "Enerji" şarkısı sevenin de sevmeyenin de ya dilinde ya kulağında. Gündemden düşmeyen şarkıya Edirneli sokak sanatçıları eğlenceli bir yorum kattı.

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Edirneli sokak sanatçıları Aşkım Yeşilli ve Caner Sürçememiş Edirnenin en kalabalık caddesi olan Saraçlar Caddesinde güncel şarkılar eşliğinde misafirleri eğlendirerek geçimlerini sağlıyorlar.

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DİNLEYENLER OYNAMAKTAN KENDİLERİNİ ALIKOYAMIYOR

Sokak sanatçılarının “paralar bitti oldun dilenci” diyerek mesaj verdikleri enerji şarkısına Roman havasının sözlerinde ise, “Bu nasıl sinerji, dolarları kaptırdım oldun dilenci. Kara para , kara para Engin“ yer aldı.

Pandemi döneminde de farklı şarkılar yaptığını belirten Aşkım Yeşilli, amaçlarının gündemde bulunan olaylara 9/ 8 lik şarkılar eşliğinde söylemek olduğunu belirtti. Yeşilli, “Gündemde olan enerji şarkısına doğal bir doğaçlama yaparak Roman parçası haline getirdim. Niyetimiz kimseyi üzmek kesinlikle değildir. İyi de tuttu. Allah herkesin yolunu açık etlesin“ dedi.

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Şarkılara eşlik eden vatandaşlar ise bir yandan hem eğlendiler ve bahşiş atmayı da unutmadılar.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat enerji
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