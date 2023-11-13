Dilan Polat'ın tutuklanması sonrası gözler diğer fenomenlere çevrildi! Rabia Toprak ile ilgili çarpıcı iddia: 'Hepsini sildi'

Dilan ve Engin Polat çifti gündemdeki yerini koruyor. Yapılan açıklamalar ve paylaşılan fotoğraflarla gündem olan çift hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Dilan ile Engin Polat, 4 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

SORUŞTURMAYI O İFADE BAŞLATTI

Soruşturmanın çiftin komşularıyla kavgaya karışması üzerine yürütülen soruşturmaya bakan savcının, Dilan Polat'ın 'Günde 750 bin TL harcıyorum' ifadesini görmesiyle başladığı ortaya çıkmıştı.

DİLAN POLAT'IN ARKADAŞI NEVRA BİLEM İFADEYE ÇAĞRILDI

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Altın paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem'in ifadeye çağrıldığı iddia edilmişti.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Son olarak yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Rabia Toprak'ın paylaşımlarını sildiği iddia edildi. 2020 yılında bir köy evinde sadece ev yemekleri yapan ve hiçbir şeyi olmadığı belirtilen Toprak'ın 2021 yılında Dubai’ye gidip geldikten sonra büyük bir tekstil fabrikası atölyesi ve hesaplanamayacak kadar büyük bir mal varlığına sahip olduğu öne sürüldü.









