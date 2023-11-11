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Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni görüntüler! Komşularına saldırıp gelen polislere ifade bile vermemişler…

11.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Engin Polat ve Dilan Polat ile ilgili çıkan skandal iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Polat çiftinin tutuklanmadan önce Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularının kabusu oldukları iddialarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Park yeri yüzünden komşularına tekme tokat saldırdığı öne sürülen Polat çiftinin olay yerine gelen polisleri de evlerine sokmadıkları belirtildi. İşte skandal iddiaların yer aldığı o haberin detayları…

Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni görüntüler! Komşularına saldırıp gelen polislere ifade bile vermemişler…

Türkiye'nin konuştuğu ‘kara para aklama’ iddialarının yanı sıra Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadıkları otopark kavgasının da görüntüleri ortaya çıktı. Kanal D Haber’de yayınlanan görüntülere göre; Dilan Polat park kavgasında komşusuna tekme attı, Engin Polat ise ailesini de yanına alıp evlerini bastı. Polat çifti bu olayın ardından ihbara gelen polisleri de eve sokmadı.

HER ŞEY DİLAN POLAT’IN DOĞUM GÜNÜNDE BAŞLADI

Gösterişli hayatlarını her seferinde herkesin gözüne sokarak yaşayan Dilan Polat eşi Engin Polat'a erken doğum günü sürprizi yaptı, hediyesi ise son model bir cipti. Hatta doğum gününü billboardlara ilan vererek de kutladı. Dilan Polat 6 Haziran akşamı da Çekmeköy'deki villalarında sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Bütün aile oradaydı. Kardeşi Sıla Doğu da aracını buraya park etmişti. Birkaç saat sonra o araç yüzünden komşularıyla karşı karşıya kalacaklardı.

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KOMŞUSUNUN ARACINI PARK ETTİĞİ YER KRİZE NEDEN OLDU

O büyük kavganın yaşandığı Çekmeköy'deki sitede Polat çifti kendi özel günlerinde misafirleriyle ilgilenirken tesadüf o ki komşularının da o gün doğum günüydü. İddialara göre o komşu eşi ve 6 yaşındaki kızıyla birlikte dışarıda bir doğum günü yemeğine gitti. Akşam ilerleyen saatlerde siteye döndüğünde evlerine giden yolda hiçbir boş yer yoktu her taraf araçla doluydu. O da ilk bulduğu müsait yere aracını bırakarak eşiyle ve kızıyla evine yöneldi.

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‘DİLAN POLAT PARK YERİNİ BAHANE EDEREK HAKARET ETTİ’

Doğum gününe gelen misafirlerden birinin çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürmek istediklerinde ise Sıla Doğu'nun aracının arkasında yan komşularının arabası vardı. Çekmesini isteyince ortam gerildi. Elleri cepte gelen o komşu ilk başta oldukça sakindi ama Dilan Polat'ın sözleri çileden çıkardı. İddiaya göre hakaret etti, Engin Polat araya girdi sakinleştirmek istedi ama eşi durmayarak hakaretlerine devam etti.

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DİLAN POLAT TEKME ATTI, ENGİN POLAT SALDIRDI

Yanındakiler tutmaya çalıştı Dilan Polat yanından geçen komşusuna tekme savurdu. Aracına doğru yürüdüğü sırada kameraların açısından çıktı. İddiaya göre de Engin Polat ona orada saldırdı o komşu tek başınaydı yanında hiçbir yakını yoktu. Ancak karşısında Polat çifti bakıcıları ve birçok aile üyesi vardı. İddialara göre Engin Polat o komşuya yumruk atarak sol gözünden yaralanmasına neden oldu.

ENGİN POLAT KOŞARAK KOMŞUSUNUN EVİNİ BASTI

Engin Polat bir hışımla bu kez de az önce saldırdığı komşunun evine koştu. Kapı açıktı içeri daldı evde saldırdığı komşusunun eşi ve kızı vardı o kadın 6 yaşındaki kızıyla evden dışarıya çıkamadı. Emniyete verdiği ifadeye göre Engin Polat hiddetli bir şekilde içeriye girdi. Kocasına tehditlerde bulunup küfürler savurdu. Büyük korku yaşayan o kadın cep telefonundan KADES uygulamasına girdi ve ihbarda bulundu.

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GELEN POLİSLERİ NE EVE ALDILAR NE DE İFADE VERDİLER!

Kısa bir süre sonra ekipler geldi; kapıyı Polat çifti açtı ikisi de çok sinirliydi polisi içeri bile almayarak ifade de vermediler. Polisler Polat çiftinin evine girdiği anda büyük bir gerilim yaşandı. İddialara göre Dilan Polat polislere tepki gösterip zorluk çıkardı. İş yerinin Ataşehir’de olduğunu belirterek sadece Ataşehir Emniyeti’ne ifade vereceğini belirtti. Polis bunun üzerine ekip aracına yöneldi. O sırada da Engin Polat’ın kardeşi Kürşat Polat geldi. Durumu polise anlatmaya çalıştı ancak ekipler ifade alamadan olay yerinden ayrıldı.

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HAFTALAR SONRA YURT DIŞI TATİLİNDEN DÖNÜP İFADEYE GİTTİLER

Polat çifti önce yurt dışına tatile çıktı ifade vermeye haftalar sonra geldi. Suçlamaları kabul etmediler. Dilan Polat komşusunun kendisini yaraladığını hatta darp raporu aldığını söyleyerek ‘kimseyi tehdit etmedim hakarette bulunmadım’ dedi. Engin Polat da komşusuna saldırmadığını kendilerinin saldırıya uğradığını söyledi. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy Dilan Polat lüks saldırı komşu engin polat
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