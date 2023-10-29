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Dilan Polat ve Engin Polat'tan yeni açıklama! "Etik ve edebe ilişkin şımarıklıklarımız olmuştur"

29.10.2023 21:17 | Son Güncelleme:
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Son dönemde sosyal medya hesaplarında lüks ve ihtişamlı yaşamlarını teşhir eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları, Türkiye'nin gündeminde. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve tüm mal varlıklarına el konulan Polat çifti bugün yeni bir açıklama yaptı. Polat çifti yaptığı açıklamada, "Çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur." dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat'tan yeni açıklama! "Etik ve edebe ilişkin şımarıklıklarımız olmuştur"

Polat çiftinin sosyal medyadan paylaştığı gönderilerdeki lüks yaşantısı ülkenin gündemine oturmuştu. Çiftin paylaşımları sonrasında ortaya atılan iddialara yönelik MASAK raporu hazırlanmış ve tüm mal varlıklarına el konmuştu. Ayrıca Polat çiftinin yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, bugün kamuoyuna yeni bir açıklama yaptı.

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"ETİK VE EDEBE İLİŞKİN ŞIMARIKLIKLARIMIZ OLMUŞTUR"

Polat çiftinin kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur. Çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur." ifadeleri yer aldı.

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Açıklamanın devamında ise şu şekilde:

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Dilan Polat engin polat

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