Dilan ve Engin Polat'ın avukatı adeta barut fıçısına döndü! O soruyu duyunca canlı yayında küplere bindi

Paranın saltanatı bitti, altınlı dolarlı videolar, dillere destan 'Rönesans Tablosu' geçmişte kaldı. Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diyerek paylaştığı fotoğraf karesindeki 12 fenomenin şirketlerine kayyum atanmıştı.

ÖZLEM-TAYYAR ÇİFTİ: 'HİÇBİR YERE KAÇMADIK"

Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma açılan Özlem-Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı. Özlem Öz hiçbir şey olmamış gibi mesaj paylaştı, verdi veriştirdi.

Öz, "Asılsız haberlere itibar etmeyin" açıklaması yaptı. Haklarında ortaya çıkan 'Kaçtılar' iddiasına yanıt veren Öz, "Hiçbir yere kaçmadık. İzlenme uğruna iftira atıyorlar. Evdeyiz" dedi. Kayyumlardan bahsetmeyen Öz, şirketlerinin kapanmadığını, bazı çalışanlarının kendi isteğiyle işten ayrıldığını ifade etti.

CANLI YAYINDA KÜPLERE BİNDİ

Dilan ve Engin Polat çiftlerinin avukatı Hüseyin Kaya, katıldığı canlı yayında duyduğu ifade üzerine küplere bindi. Kara para aklama iddialarıyla ilgili soru üzerine Kaya, "Para onun sanane Mustafa Bey?" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dilan Polat'ı sektöre soktuğunu ifade eden Neslim Güngen de yargı kıskacında. Fenomen hakkında soruşturma başlatıldı, mal varlığına tedbir amaçlı el konuldu.

PARA MUSLUĞU KISILDI

Show Haber'in haberine göre denetimlerden önce ABD'ye giden Eylül Öztürk ise bitkin ve mutsuzdu. Haklarındaki soruşturma sonrası internet üzerinden kurdukları işbirliği bozuldu, para musluğu kısıldı.









