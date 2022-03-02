Dilediğiniz renge boyayıp silebileceğiniz en iyi silinebilir boyalar

Tam olarak güzel ve temiz görünmesi için duvarların boyanması iyi bir seçim. Ancak özellikle çocuklu ailelerin birçoğunun yaşadığı sorun, çocukların ev duvarlarını çizmesi. Bu durum bazen can sıkıcı olabiliyor. Ancak çocuğunuzun hayal dünyasını dışa yansıtması ve gelişimi için çok önemli. Çocuğunuzun duvarları istediği gibi kullanmasını sağlayacak aynı zamanda temiz ve lekesiz kalacak silinebilir boyaları kullanarak bu dertten kurtulabilirsiniz. "Silinebilir boya nedir?" diye soracak olursanız kısaca açıklayalım. Bu ürünü, özel içeriği sayesinde duvar yüzeyinde oluşan kirleri ıslak bezle temizlemenizi sağlayan boya olarak tanımlayabiliriz. "En kaliteli silinebilir boyalar hangileri?" diye merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz.

1. Lekeleri temizlemenizi sağlayan Fawori Silikonlu İpek İç Cephe Boyası

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En iyi silinebilir boya araştırmamızda ilk sırada Fawori Silikonlu İpek İç Cephe Boyası yer alıyor. Son kat cephe boyası olarak kullanılan ürün, ipeksi mat bir dokuya sahip. Yüksek örtücülüğü sayesinde alt katmanda bulunan eski boya ve kiri mükemmel şekilde kapatıyor. Ayrıca uygulandığı yüzey ile bütünleşiyor. Silinebilme özelliğiyle boya üzerinde oluşabilecek kirleri bezle kolayca temizlemek mümkün. Yüksek nefes alma kabiliyetiyle boya, kabarma ve dökülme yapmıyor. Su bazlı yapısı ve kokusuz özelliğiyle kullanım sırasında rahatsız etmiyor. Ürün; macun çekilmiş, saten alçı ve alt yapısı tamamlanmış yüzeylerde yüksek performans gösteriyor.

2. Yüksek örtücülüğüyle Polisan Elegans İç Cephe Boyası

"En iyi silinebilir boya hangisidir?" diye soracak olursanız Polisan Elegans İç Cephe Boyası etkili bir yanıt olabilir. Akrilik reçine temelli boyanın yüzeyinde oluşan kirleri silerek temizleyebilirsiniz. Bu sayede duvarlarınız her zaman temiz görünecek. Antibakteriyel özelliğe sahip boya, mantar ve küf oluşumuna da mani oluyor. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde nefes alarak rutubetli ortamlarda kabarma ve dökülme yapmıyor. Bu yüzden boyayı mutfak ve banyo gibi nemli alanlarda rahatça tercih edebilirsiniz. Üründen daha yüksek verim almak için uygulanacağı yüzeyin önceden temizlenmesi gerektiğini de unutmayın.

3. Odanızın havasını değiştiren MARSHALL Sil-Pak Duvar Boyası

Özellikle çocuklu ailelerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri, çocukların duvarları kirletmesi. Evi boyamak hem ekstra masraf hem zaman gerektiren bir iş. Bu sorundan kurtulmak istiyorsanız en iyi silinebilir boya markası olarak bilinen MARSHALL'ın Sil-Pak Duvar Boyası'nı kullanabilirsiniz. Yüksek örtücülüğe sahip ürün, duvar yüzeyindeki eski boya kalıntılarını ve lekeleri mükemmel şekilde kapatıyor. Silikonlu yapısıyla yarı parlak bir görünüme sahip boya, su bazlı oluşuyla uygulama sırasında kokusuyla rahatsız etmiyor. Leke tutmayan özelliğiyle evinizin duvarlarının ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlıyor. Üstün yayılma gücü bulunan boya, uygulanacağı yüzeye hızlıca uygulanarak işinizin kısa sürede bitmesine yardımcı oluyor.

4. Su bazlı yapısıyla Akyar İç Cephe Boyası

Evinizi boyarken kullanacağınız boyanın silinebilir olmasına dikkat etmelisiniz. Böylece duvarları sık sık temizleyerek tekrar boyama derdinden kurtulabilirsiniz. "Silinebilir ev boyası olarak hangi ürünü kullanmalıyım?" diye soracak olursanız Akyar İç Cephe Boyası'na göz atmalısınız. Akrilik emülsiyon esaslı ürün, mat rengiyle evinize güzel bir görünüm katıyor. Su bazlı olduğu için boyama işlemi sırasında kokusuyla rahatsız etmiyor. Su iticiliğiyle duvar yüzeyinde kabarma ve dökülme yapmıyor. Yüksek örtücülüğüyle duvar üzerinde kalan leke ve eski boya kalıntıları en iyi şekilde kapatıyor. İki kat olarak tercih edilmesi tavsiye edilen ürünü uygularken katlar arasında 6 saat beklenmesi gerekiyor.

5. Dyo Dinamik İç Cephe Boyası'yla kirlerden kurtulun

En iyi silinebilir iç cephe boyası araştırmamızda sizin için seçtiğimiz bir diğer alternatif olan Dyo Dinamik İç Cephe Boyası, su bazlı olduğundan kolayca uygulanabiliyor ve ağır bir kokusu da bulunmuyor. Akrilik emülsiyon temelli ürün, dekoratif son kat boyası olarak kullanılıyor. İpek mat görünümüyle duvarların kusursuz görünmesine katkı sağlıyor. Su iticiliği yüksek olan boya, yüzeyde kabarmıyor ve dökülmüyor. Yüksek örtücülüğü sayesinde duvar yüzeyindeki istenmeyen kötü görüntüleri mükemmel şekilde kapatıyor. Silinebilir özelliğiyle boya yüzeyinde oluşacak kir ve lekeler ıslak bezle hiç uğraşmadan temizleyebilirsiniz. Böylece duvarınız ilk günkü gibi temiz görünecek.

6. Yüksek buhar geçirgenliğiyle Permolit Permosil Silikonlu İç Cephe Boyası

Silinebilir boya tavsiyesinde sırada Permolit Permosil Silikonlu İç Cephe Boyası var. Son kat boyası olarak tasarlanan ürün, mat görünümüyle evinize hoş bir hava katıyor. Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı boya, su bazlı yapısıyla uygulama sırasında kokudan rahatsız olmanızı önlüyor. Özel katkı maddesi ve silikon sayesinde yüksek nem geçirgenliğine sahip. Bu sayede duvarın nefes almasını sağlayarak boyanın dökülmesini ve kabarmasını engelliyor. Böylece ürünü rutubetli ortamlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yüksek örtücü özelliğiyle duvar üzerindeki kusurları en iyi şekilde kapatıyor. Rengi solmayan ürün, uzun yıllar sonra bile ilk günkü gibi yeni görünüyor.

7. Mat dokusuyla Filli Boya Momento Silan İç Cephe Boyası

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Hayal gücü yüksek çocuklar, iç dünyalarını dışarı vurmak için ev duvarlarını tuval gibi kullanabilirler. Bu durum, duvarların kötü görünmesine neden olabilir. Ancak çocuklara duvarı boyadığı için kızmanıza ve hayal gücünü baltalamanıza hiç gerek yok. Hem duvarlarınız temiz kalsın hem çocuğunuz dilediği gibi çizim yapsın istiyorsanız silinebilir boya kalemi ya da Filli Boya Momento Silan İç Cephe Boyası'nı tercih edebilirsiniz. Yıkanabilen ve silinebilen boya sayesinde duvardaki çizimleri iz kalmayacak şekilde temizleyebilirsiniz. Sürtünmelere karşı dayanıklı olan boya, uzun süre kalıcılığını koruyor. Mat dokusuyla ortamdaki ışığı yansıtarak odanın daha ferah görünmesini sağlıyor. Yüzeye hızlı şekilde yayılan ürün, daha az efor sarf etmenize yardımcı oluyor. Uygulandığı yüzeyle mükemmel şekilde bütünleşen boya kabarma ve dökülme yapmıyor.

8. Evinizin güzel görünmesine yardım eden Marshall Silikonlu Boya

Boya seçimi yaparken silinebilir boyaları etmek, hem zaman hem bütçeden tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Bu noktada en etkili sonuç için silinebilir özelliğe sahip Marshall Silikonlu Boya'yı kullanabilirsiniz. Özel mat yapıya sahip ürün, ışığı yansıtarak evin daha ferah görünmesine yardımcı oluyor. Yüzeye mükemmel şekilde yayılan boya, duvarı kolayca boyamanızı sağlıyor. Böylece daha az efor sarf ederek boyama işlemini hızlıca bitirmek mümkün. Kaliteli materyalleri sayesinde zamanla renk değiştirmiyor ve sararma yapmıyor. Mükemmel kapatıcılığıyla eski boya kalıntılarını ve duvardaki diğer kusurları tamamen gideriyor.

9. İster iç ister dış cephede kullanabileceğiniz İzower Boya

Su bazlı İzower Boya da kaliteli silinebilir boya seçeneklerinden biri. Mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyen ürün; küf, bakteri ve mantar oluşumunu önlüyor. Nefes alan yapısıyla buhar geçirgenliği yüksek. Bu özelliği ile dökülme ve kabarma gibi sorunların önüne geçiyor. Hem iç hem dış cephe olarak kullanabilen boya, dış etkenlerden kolay kolay etkilenmiyor. Beyaz rengiyle evinizin hoş görünmesini sağlayan boya, düşük voc'a sahip. Tam silinebilir özelliğiyle duvarlarınızda oluşacak leke ve kirleri temizleyebilirsiniz. Bu sayede duvarlarınız uzun süre ilk günkü yeni görünüyor. Böylece duvarların kirlenmesi ve leke tutması artık problem olmaktan çıkıyor.

10. Duvarların hep temiz kalması için Casati İç Cephe Boyası

En iyi silinebilir boya araştırmamızda son tavsiye olan Casati İç Cephe Boyası, ipek mat yapısıyla odanızın daha aydınlık görünmesini sağlıyor. Akrilik emülsiyon esaslı ürün, son kat cephe boyası olarak kullanılıyor. Yüksek kapatıcılığa sahip boya, duvar yüzeyine mükemmel şekilde yayılıyor. Ayrıca duvar yüzeyinde bulunan eski boya ve leke kalıntılarını en iyi şekilde kapatıyor. Su bazlı dokusuyla boyama işlemi sırasında kokusuyla rahatsız etmiyor. Silinebilir özelliğiyle duvar yüzeyindeki kirleri temizleyebilirsiniz. "Silinebilir boya nasıl yapılır?" diye diye merak ediyorsanız bu ürünle yanıtınızı kolayca alacaksınız. Biz yine de anlatalım. Önce duvarı eski boya kalıntılarında temizlemelisiniz. Ardından boyayı su ile %10 - 15 arasında inceltmelisiniz. Rulo yardımıyla duvar yüzeyine sürerek tüm yüzeye uygulamalısınız. İşte bu kadar kolay!