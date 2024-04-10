HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dilenci kadının üzerinden çıkan para dudak uçuklattı! Hepsine el konuldu

Dilenci kadının üzerinden çıkan para dudak uçuklattı! Hepsine el konuldu

10.04.2024 12:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde yaptığı uygulamada, dilenci kadının üzerinden yaklaşık 23 bin TL çıktı. Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konuldu. Kadın hakkında da cezai işlem uygulandı.

Dilenci kadının üzerinden çıkan para dudak uçuklattı! Hepsine el konuldu

Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelenlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

ÜZERİNDEN 23 BİN TL ÇIKTI

Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu.

AW180523_01

Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken, kadın hakkında cezai işlem uygulandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğuBir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
4 günde 26 kişi hayatını kaybetti, 4 bine yakın yaralı var4 günde 26 kişi hayatını kaybetti, 4 bine yakın yaralı var
İstanbul'da bu manzara artık sürpriz olacak! Uzmanlar aynı fikirdeİstanbul'da bu manzara artık sürpriz olacak! Uzmanlar aynı fikirde
Anahtar Kelimeler:
Dilenci para
En Çok Okunan Haberler
Havale ve EFT yapanlar dikkat!

Havale ve EFT yapanlar dikkat!

4 günde 26 kişi hayatını kaybetti, 4 bine yakın yaralı var

4 günde 26 kişi hayatını kaybetti, 4 bine yakın yaralı var

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması geldi

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması geldi

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Bahçeli'nin sözlerine Özel'den sert tepki

Bahçeli'nin sözlerine Özel'den sert tepki

Bir ilde gündem oldu! MHP'li yeni başkan AK Parti'den devraldığı borçları afişle duyurdu: Kasada para kalmamış

Bir ilde gündem oldu! MHP'li yeni başkan AK Parti'den devraldığı borçları afişle duyurdu: Kasada para kalmamış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.